Kommt Serena Williams wirklich zurück? Die 44 Jahre alte Ausnahme-Tennis-Spielerin soll um eine Wildcard gebeten haben - für ein Turnier, das bereits in weniger als zwei Wochen beginnt.

London (dpa) – Tennis-Legende Serena Williams will einem Medienbericht zufolge schon in wenigen Tagen beim Turnier in Queens ihr Comeback auf der WTA-Tour geben. Wie die britische Zeitung «The Telegraph» berichtete, soll die 44 Jahre alte Williams für das am 8. Juni beginnende Rasen-Turnier in London um eine Wildcard für den Doppel-Wettkampf gebeten haben.

Laut dem Podcast «Served» ihres Freundes Andy Roddick soll die zweifache Mutter an der Seite der 19 Jahre alten Kanadierin Victoria Mboko antreten wollen. Mboko ist derzeit die Nummer neun der Tennis-Weltrangliste, Williams hatte in ihrer Karriere bis zum Abschied 2022 ganze 23 Grand Slams gewonnen.

Gerüchte um ein bevorstehendes Comeback gibt es seit dem vergangenen Jahr, als Williams sich wieder für Doping-Tests angemeldet hatte. Bei öffentlichen Auftritten spielte sie die Möglichkeit einer Rückkehr auf die Tennis-Tour allerdings stets runter. Im Januar hatte sie auf die Frage nach einem Comeback geantwortet: «Das ist weder ein Ja noch ein Nein. Ich weiß es nicht, ich werde einfach abwarten, was passiert.»

Ältere Schwester Venus ist noch aktiv

Serena Williams ältere Schwester Venus Williams (45) ist noch sporadisch auf der Tour aktiv. Im vergangenen Juli gewann sie erstmals seit August 2023 wieder ein Einzel auf der WTA-Tour. Im Sommer zuvor hatte sich die frühere Nummer eins der Welt an der Gebärmutter operieren lassen, sie hatte zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.