Frankfurt/Main (dpa) – Fußball-Nationalspieler Robin Koch hat sich nach Informationen der «Bild»-Zeitung für einen Verbleib bei Eintracht Frankfurt entschieden und soll bei den Hessen einen langfristigen Vertrag bis 2030 erhalten. Demnach soll der von Vizemeister Bayer Leverkusen umworbene 28-Jährige in den nächsten Tagen ein neues Arbeitspapier zu verbesserten Konditionen unterschreiben.

Koch kam 2023 von Leeds United zur Eintracht, für die er bisher 85 Pflichtspiele bestritt. In der abgelaufenen Saison gehörte er zu den besten Abwehrspielern der Bundesliga und hatte großen Anteil am dritten Platz, durch den sich die Frankfurter erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte für die Champions League qualifizierten.

Derzeit weilt Koch bei der Nationalmannschaft, die am Mittwoch im Halbfinale der Nations League auf Portugal trifft. Am Sonntag steht dann das Finale oder das Spiel um Platz 3 an. Spätestens danach soll der neue Vertrag fixiert werden. Teil des Deals ist nach «Bild»-Informationen, dass Koch gegen ein Handgeld künftig keine Ausstiegsklausel mehr besitzt. In seinem derzeitigen Vertrag, der bis 2027 läuft, ist dies noch der Fall.