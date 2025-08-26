Der Umbruch wird wohl noch größer: Bayer Leverkusen soll vor der Verpflichtung des Rechtsverteidigers Lucas Vázquez und weiteren Spielern stehen. Arthur und Hincapié könnten den Club noch verlassen.

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen setzt seinen personellen Umbruch offenbar mit dem Transfer von Routinier Lucas Vázquez fort. Der 34-Jährige, der bis zum Ende der vergangenen Saison bei Real Madrid unter Vertrag stand und zuletzt vereinslos war, wechselt laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ablösefrei zum Werksclub. Der Medizincheck sei bereits absolviert und die Vertragsunterschrift sei für den heutigen Dienstag geplant, schrieb Romano auf der Plattform X.

Der Rechtsverteidiger Vázquez hatte nach zehn Jahren als Real-Profi die Königlichen im Sommer verlassen. Der neue Trainer Xabi Alonso, der von Leverkusen nach Madrid gewechselt war, hatte nicht auf eine Vertragsverlängerung gedrängt. Mit dem spanischen Rekordmeister gewann Vázquez unter anderem fünfmal die Champions League.

Weitere Transfers sind wahrscheinlich

Nach Informationen des «Kicker» sollen die Rheinländer noch an Linksaußen Eliesse Ben Seghir von der AS Monaco und dem defensiven Mittelfeldspieler Ezequiel Fernandez vom saudischen Club Al-Qadisiya FC interessiert sein.

Zugleich drohen dem Club aber noch Abgänge. Rechtsverteidiger Arthur gilt nach einer Vázquez-Verpflichtung als Kandidat beim französischen Erstligisten Paris FC. Mehrere Medien melden, Linksverteidiger Piero Hincapié stehe vor einem Wechsel in die Premier League, der FC Arsenal und Tottenham Hotspur seien interessiert.

Auch Victor Boniface gilt als Verkaufskandidat. Sein Wechsel zur AC Mailand ist nach medizinischen Untersuchungen allerdings nicht zustande gekommen. Der 24-Jährige hatte in seiner Karriere bereits zwei Kreuzbandrisse. Boniface, der schon im Winter wechseln wollte, bleibt nun in Leverkusen.