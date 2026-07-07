Nach dem IOC-Entscheid denkt auch die FIFA offenbar über eine Rückkehr russischer Teams nach. FIFA-Boss Infantino hegt schon länger den Gedanken.

Zürich (dpa) – Der Fußball-Weltverband FIFA will nach Informationen des britischen Senders Sky News über die Aufhebung des Teilnahmeverbots für russische Mannschaften beraten. Anlass ist demnach die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees, die Sanktionen gegen russische Sportlerinnen und Sportler vorerst weitgehend zu beenden.

Infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine im März 2022 waren sämtliche russischen Teams von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen worden. Diese Entscheidung trafen die FIFA und auch die Europäische Fußball-Union UEFA.

FIFA-Boss Infantino schon länger für Rückkehr Russlands

Russland war von der FIFA von der Qualifikation für die Männer-Weltmeisterschaften 2022 und 2026 sowie für die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 ausgeschlossen. FIFA-Boss Gianni Infantino hatte sich bereits im Februar für eine Rückkehr russischer Teams ausgesprochen. Zudem hatte die FIFA im vergangenen Monat erklärt, alle Mitgliedsverbände für die neue U15-Weltmeisterschaft im Oktober in Aserbaidschan zuzulassen – und damit auch Russland.

Russlands Männer-Nationalmannschaft bestreitet weiterhin Länderspiele abseits großer Turniere und wird in der offiziellen FIFA-Weltrangliste auf Rang 35 geführt. Das Gleiche gilt für die Frauen-Auswahl, die in der Weltrangliste 27. ist.