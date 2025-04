Bremen (dpa) – Oliver Burke soll innerhalb der Fußball-Bundesliga vor einem Wechsel von Werder Bremen zum 1. FC Union Berlin stehen. Informationen des Portals «deichstube.de» zufolge hat der 28 Jahre alte Schotte am Dienstag bereits den Medizincheck beim Club in der Hauptstadt absolviert. Sein Vertrag bei Werder läuft nach dieser Saison aus.

Burke hatte in Bremen zuletzt mit starken Leistungen überzeugt und in den vergangenen drei Partien drei seiner fünf Saisontore erzielt. Auch deswegen darf Werder als Tabellen-Achter noch auf den Einzug in das internationale Geschäft hoffen.

Profifußball-Geschäftsführer Clemens Fritz hatte zuletzt von guten Gesprächen mit Burke berichtet. «Wir haben das ja auch gesagt, dass wir uns das gut vorstellen können. Ich glaube, er kann sich das auch sehr gut vorstellen», sagte Fritz über eine mögliche Verlängerung.

Der Stürmer verwies in einer Medienrunde indes auf die Arbeit seines Agenten. «Ich möchte nicht so viel über Verträge und Verhandlungen reden, weil es nicht mein Ding ist. Ich werde in den letzten Spielen alles geben und werde jeden Moment genießen. Dann sehen wir mehr am Ende der Saison.»