Nach einer Recherche der ARD werden seit Jahren die Namen vieler überführter Dopingsünder in Deutschland nicht mehr veröffentlicht.

Bonn (dpa) – Einem Bericht der ARD-Dopingredaktion zufolge veröffentlicht die Nationale Anti Doping Agentur (Nada) seit ein paar Jahren keinerlei Namen von überführten Dopingsündern. Demnach sollen etwa 90 Prozent der Fälle in den vergangenen fünf Jahren seit 2020 nicht öffentlich geworden sein. Es handelt sich laut Sportschau-Berechnungen um eine Zahl zwischen 70 und 130 Dopern.

Die Nada beruft sich dabei auf rechtliche Risiken und den Datenschutz. Der Vorstandsvorsitzende Lars Mortstiefer wird in dem Bericht mit den Worten zitiert: «Die Nada steht in der Anti-Doping-Arbeit in einem wichtigen Bereich für Transparenz, für Nachvollziehbarkeit und valide Entscheidungen ein. Allerdings beißt sich das im Moment mit dem geltenden Recht im Datenschutz.»

18 olympische Sportarten offenbar betroffen

Fälle wurden demnach in der jüngeren Vergangenheit nicht selbst veröffentlicht, sondern erst eingeräumt, wenn es medial konkrete Nachfragen zu namentlich bekanntgewordenen Fällen gab. Betroffen sind laut ARD Athleten aus mindestens 18 olympischen Sportarten. Keine Angaben macht der Sender darüber, wie bekannt und erfolgreich die überführten Athleten aus diesen Sportarten sind.

Mortstiefer betont, alle Beteiligten seien über das veränderte Verfahren informiert worden. Die ARD befragte in ihrer Recherche mehrere Sportler, die mit dem Prozedere und der Geheimhaltung der Namen nicht einverstanden sind.

«Wenn man positiv ist, ist man positiv und da hat die sportliche Karriere am Ende nichts mit zu tun, inwieweit das offengelegt werden sollte. Da sollte der Name genannt werden, da sollte die Substanzen genannt werden», forderte der Moderne Fünfkämpfer Patrick Dogue.