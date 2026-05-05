An einer faustdicken Überraschung schnupperte der TuS Holzheim II in der Handball-Bezirksoberliga beim Aufstiegsaspiranten TV Petterweil II. Erst in der Schlussphase schüttelten die Wetterauer das couragierte Runpfteam der Ardecker ab.
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Obwohl die zweite Welle des TuS Holzheim nur mit einer Rumpftruppe in die Wetterau gefahren waren, zogen sich die Ardecker in der Handball-Bezirksoberliga beim Aufstiegsaspiranten achtbar aus der Affäre. Die Regionalliga-Reserve musste letztlich alles raushauen, um am Ende als 29:25 (17:11)-Sieger von der Platte zu gehen.