Handball-Bezirksoberliga: 
Beim 22:24 wird’s nochmals eng für den Favoriten 
Lennart Jakobi hielt in der Bezirksoberliga mit der Holzheimer Zweiten den Aufstiegskandidaten TV Petterweil lange in Atem.
Lennart Jakobi hielt in der Bezirksoberliga mit der Holzheimer Zweiten den Aufstiegskandidaten TV Petterweil lange in Atem.
René Weiss

An einer faustdicken Überraschung schnupperte der TuS Holzheim II in der Handball-Bezirksoberliga beim Aufstiegsaspiranten TV Petterweil II. Erst in der Schlussphase schüttelten die Wetterauer das couragierte Runpfteam der Ardecker ab. 

Lesezeit 1 Minute
Obwohl die zweite Welle des TuS Holzheim nur mit einer Rumpftruppe in die Wetterau gefahren waren, zogen sich die Ardecker in der Handball-Bezirksoberliga beim Aufstiegsaspiranten achtbar aus der Affäre. Die Regionalliga-Reserve musste letztlich alles raushauen, um am Ende als 29:25 (17:11)-Sieger von der Platte zu gehen.

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Sport

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