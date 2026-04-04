Die Orlando Magic haben ihre Talfahrt in der NBA vorerst gestoppt. Mann des Spiels war jedoch ein Rookie der Dallas Mavericks, dem Historisches gelang.

Dallas (dpa) – Cooper Flagg hat in der nordamerikanischen Basketballliga NBA Geschichte geschrieben. Der 19-jährige Rookie und Nummer-eins-Pick der Dallas Mavericks erzielte bei der 127:138-Niederlage seines Teams gegen die Orlando Magic 51 Punkte. Noch nie zuvor in der Ligageschichte sind einem Teenager in einem Spiel mehr als 50 Zähler gelungen.

Flagg ist neben Michael Jordan nun der einzige Spieler, der in seiner ersten NBA-Saison mehrfach mindestens 45 Punkte aufgelegt hat. Der Forward traf 19 seiner 30 Würfe aus dem Feld sowie alle seiner sieben Versuche von der Dreier-Linie. Die 14. Heimpleite der Mavericks in Serie konnte allerdings auch seine historische Leistung nicht verhindern.

Wagner und da Silva überzeugen

Grund dafür waren gute Auftritte der deutschen Spieler aufseiten Orlandos. Franz Wagner kam in seinem zweiten Einsatz nach mehrwöchiger Verletzungspause in 17 Minuten auf 18 Punkte, Tristan da Silva legte in knapp 29 Minuten noch einen Zähler mehr auf. Moritz Wagner kam erneut nicht zum Einsatz. Als Neunter in der Eastern Conference sind die Magic bereits sicher für die Playins qualifiziert und besitzen noch eine Restchance auf den direkten Einzug in die Playoffs.

Knicks festigen Rang drei

Die New York Knicks haben derweil einen Kantersieg eingefahren. Der Drittplatzierte im Osten feierte im Madison Square Garden einen 136:96-Erfolg gegen die Chicago Bulls. Ariel Hukporti steuerte als Center in acht Minuten Spielzeit sechs Punkte und drei Rebounds bei.