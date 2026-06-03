Im Sommer gehört es für viele dazu, barfuß zu laufen und Gras und Sand direkt an den Füßen zu spüren. Doch für Diabetikerinnen und Diabetiker ist das riskant. Warum sie lieber Schuhe tragen sollten.

Berlin (dpa/tmn) – Im Freibad, am Strand, im Garten: im Sommer bietet es sich vielerorts an, barfuß zu laufen. An warmen Tagen ist das oft angenehmer als die Füße in Schuhen zu verpacken. Wer an Diabetes mellitus erkrankt ist, sollte allerdings auch im Sommer davon absehen, barfuß zu laufen. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG) hin.

Kleine Verletzungen können schwerwiegende Folgen haben

Zwei Umstände machen das Barfußlaufen für Diabetikerinnen und Diabetiker potenziell gefährlich. Zum einen entwickelt ungefähr die Hälfte der Menschen mit Diabetes eine diabetische Neuropathie: Schmerzen an den Füßen nehmen sie dann nur noch vermindert oder gar nicht mehr wahr.

Stehen Betroffene zu lang auf heißem Untergrund, etwa Asphalt, Steinplatten oder Sand, oder treten in Muscheln, Dornen, Glassplitter oder Steinchen, merken sie es unter Umständen also nicht direkt – und reagieren zu spät auf Verletzungen.

Zum anderen haben an Diabetes Erkrankte ein höheres Risiko für eine periphere arterielle Verschlusskrankheit. Das ist eine Durchblutungsstörung, die die Wundheilung beeinträchtigt.

«Treffen Nervenschädigung und Durchblutungsstörung aufeinander, kann sich am Fuß aus einer kleinen Verletzung schnell eine chronische Wunde entwickeln, ein Ulkus», erklärt Prof. Farzin Adili von der DGG. Diese Komplikation, manchmal auch diabetischer Fuß genannt, kann sogar lebensbedrohlich sein: 30 Prozent der Betroffenen mit einem diabetischen Fußulkus sterben innerhalb von fünf Jahren.

So schützen Menschen mit Diabetes ihre Füße im Sommer

Auch im Sommer, selbst am Strand, im Freibad oder im eigenen Garten, sollten Diabetikerinnen und Diabetiker daher stets Schuhe tragen, um ihre Füße zu schützen. «Nur geeignetes Schuhwerk mit fester Sohle und genügend Platz, aus weichem Material und ohne Innennähte schützt ausreichend vor mechanischen Verletzungen, Fremdkörpern und Hitzeschäden», so Prof. Adili. Socken oder dünnsohlige Hausschuhe reichten nicht aus.

Daneben ist es ratsam, die Füße täglich zu kontrollieren. «Rötungen, Blasen, Druckstellen, Einrisse oder Schwellungen, Geruch und Sekrete sollten immer ernst genommen und rasch ärztlich abgeklärt werden», empfiehlt der Professor. Bei schlecht heilenden Wunden sollten Betroffene außerdem überprüfen lassen, ob eine Durchblutungsstörung besteht. Eine frühzeitige Diagnostik verbessere die Heilungschancen deutlich.