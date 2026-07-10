Alexander Zverev steht erstmals im Halbfinale von Wimbledon. Geht es nach dem früheren Kritiker Boris Becker, ist sein Weg dort noch nicht zu Ende.

London (dpa) – Der einstige Chefkritiker Boris Becker setzt auf Alexander Zverev als diesjährigen Wimbledon-Sieger. «Das ist die Chance seines Lebens, und das meine ich im Ernst, Wimbledon zu gewinnen», sagte der 58-Jährige im gemeinsamen Podcast mit der früheren Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic. «Der Junge gefällt mir unglaublich gut.»

Er tippe darauf, dass der deutsche Spitzenspieler im Endspiel des Rasenklassikers in London gegen den serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic antreten wird. «Ich glaube, dass Sascha Zverev gewinnen wird», sagte der dreimalige Wimbledon-Sieger.

French-Open-Champion Zverev bekommt es heute im Halbfinale mit dem britischen Überraschungsmann Arthur Fery zu tun (14.30 Uhr/Prime Video). Er glaube nicht, dass der Lokalmatador und klare Außenseiter eine Chance gegen den Weltranglisten-Dritten aus Hamburg habe, meinte Becker. Djokovic tritt im zweiten Halbfinale gegen den italienischen Weltranglisten-Ersten und Vorjahressieger Jannik Sinner an.

Petkovic über den kleinen meckernden Mann im Kopf

Aus Sicht von Petkovic war der French-Open-Triumph für Zverev ein Befreiungsschlag. Sie empfinde den Tokio-Olympiasieger «total befreit». Dieser kleine meckernde Mann, den man im Hinterkopf habe, der habe Sendepause, sagte die 38-Jährige, die in Wimbledon auch für den Bezahlsender Prime Video arbeitet.

Zverev kommt zugute, dass der spanische Tennis-Topstar Carlos Alcaraz wie bei den French Open auch für Wimbledon verletzt absagte. Der deutsche Spitzenspieler ist deswegen hinter dem Weltranglisten-Ersten Sinner an Position zwei gesetzt. In seinen fünf bisherigen Runden hat er erst zwei Sätze abgegeben. Mit dem Triumph in Paris hatte sich Zverev den lang ersehnten Traum des Grand-Slam-Titels erfüllt, dem er lange hinterhergelaufen war.