Becker lobt Zverev: «Kann das Turnier gewinnen»
Boris Becker hat Alexander Zverev zuletzt häufig kritisiert. Doch jetzt ist auch Deutschlands Tennis-Ikone überzeugt: Der Weltranglistendritte kann die Australian Open gewinnen.

Melbourne (dpa) – Tennis-Ikone Boris Becker traut Alexander Zverev den ganz großen Coup bei den Australian Open zu. «Ganz ehrlich: In dieser Form kann Sascha Zverev das Turnier gewinnen», sagte Becker als TV-Experte bei Eurosport nach Zverevs 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3) im Viertelfinale gegen den Amerikaner Learner Tien: «Das war wieder großer Sport von Sascha Zverev.»

Der dreimalige Wimbledon-Sieger hatte Zverev im vergangenen Jahr häufig kritisiert und sich vehement für einen Trainerwechsel bei Deutschlands bestem Tennisspieler ausgesprochen. Mit seinen starken Leistungen in Melbourne hat Zverev aber auch Becker überzeugt. In Melbourne steht der Hamburger zum vierten Mal im Halbfinale.

