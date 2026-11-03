Die Bears sind dem Super-Bowl-Sieger in Seattle in allen Belangen überlegen. Ein Neuzugang gibt einen traumhaften Einstand.

Seattle (dpa) – Die Chicago Bears haben im Montagabendspiel der NFL ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Super-Bowl-Sieger von 1985 gewann beim aktuellen Titelträger Seattle Seahawks mit 34:17 und behauptete mit dem sechsten Saisonsieg seine gute Position im engen Playoff-Rennen. Neuzugang Jeffery Simmons feierte einen Traum-Einstand, Quarterback Caleb Williams überragte.

Chicagos Spielmacher warf für 247 Yards und einen Touchdown und bereitete mit seinem nahezu fehlerlosen Passspiel zudem die drei Läufe in die Endzone von Running Back D'Andre Swift mustergültig vor. Schon der erste Angriff endete mit einem Touchdown der Gäste, die ihre Führung anschließend nicht mehr hergaben.

Simmons gleich stark in der Defensive

Seattles Quarterback Sam Darnold machte gleich bei seinem zweiten Auftritt auf dem Rasen Bekanntschaft mit dem neu verpflichteten Simmons, der im ersten Spiel für Chicago auf Anhieb in der Defensive überzeugte. Zwar konnte Darnold mit je einem Touchdown-Pass kurz vor der Pause und zu Beginn des vierten Viertels noch einmal für Spannung sorgen, sein anschließender Ballverlust und die folgenden zwei Touchdowns der Bears machten ein Comeback der Seahawks aber unmöglich.