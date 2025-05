Bayern-Trainer Herbert wird 2026 Auswahlcoach in Kanada. Heißt das, dass die Zeit des Ex-Bundestrainers in München endet? Der 66-Jährige gibt in einem Statement Aufschluss.

München (dpa) – Gordon Herbert kann trotz seines künftigen Jobs als kanadischer Basketball-Nationaltrainer parallel Coach beim FC Bayern bleiben. Der 66-Jährige verkündete, dass seine Vereinbarung mit den Kanadiern, die er ab Sommer 2026 als Auswahlcoach übernimmt, «weder meinen aktuellen Vertrag mit Bayern beeinflusst noch eine mögliche Vertragsverlängerung mit Bayern München über den Sommer 2026 hinaus».

Am Donnerstag hatte eine Mitteilung von Basketball Canada für Aufsehen gesorgt. Darin wurde der deutsche Weltmeister-Coach von 2023 als neuer Trainer ab 2026 vorgestellt. Bayern München, wo Herbert noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, hatte sich zunächst nicht zu der Nachricht geäußert.

Herbert beteuert: Weiter «große Lust» auf Bayern

«Womöglich hätte die Kommunikation gestern (Donnerstag) besser gehandled werden können», wurde Herbert in einer Vereinsmitteilung zitiert. «Unabhängig davon steht mein Commitment zum FC Bayern Basketball zu 100 Prozent. Denn der Job in München erfüllt mich extrem, mir wird hier großer Respekt entgegengebracht und ich habe ebenso große Lust darauf, so lange mit diesem Club zusammenzuarbeiten, wie es mir möglich sein wird.»

Ob der Erfolgstrainer seinen Kontrakt über 2026 hinaus verlängert, ist offen. Grundsätzlich wäre es aber möglich, einen Bundesligisten zu trainieren und in einer Doppelrolle nebenher noch ein ausländisches Nationalteam, wie die Basketball Bundesliga (BBL) auf Anfrage bestätigte. Nur der deutsche Bundestrainer kann nicht parallel auch einen Verein coachen.

Pesic geht zum Jahresende – wie lange bleibt Herbert?

Herbert führt mit den Bayern die Tabelle der Bundesliga an und hat in den am 17. Mai beginnenden Playoffs gute Chancen auf den Meistertitel. In der Euroleague waren die Münchner zuletzt in den Play-In-Spielen daran gescheitert, das Viertelfinale zu erreichen. Auch den Gewinn des DBB-Pokals verpasste Herbert in seiner ersten Saison beim Topteam von der Isar.

«Wir haben hier noch eine Menge vor», kündigte der Kanadier an und erzählte, dass er den Verein «bereits vor einiger Zeit» über das Interesse aus Kanada informiert habe. Am Mittwoch hatte der deutsche Meister mitgeteilt, dass Geschäftsführer Marko Pesic nach eineinhalb Jahrzehnten den Club Ende Dezember 2025 verlassen wird.

Kanada-Ziel: WM 2027, Olympia 2028

Die Kanadier hoffen, dass Herbert ihre Auswahl um NBA-Star Shai Gilgeous-Alexander bei der Weltmeisterschaft 2027 und Olympia 2018 zu Edelmetall führt.