München (dpa) – Nach mehr als zwei Monaten Verletzungspause gibt Torhüter Manuel Neuer sein Comeback beim FC Bayern München. Der Schlussmann steht in der Startelf für das letzte Heimspiel der Saison in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach.

Neuer hatte am 5. März im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen einen Muskelfaserriss in der Wade erlitten und war seitdem ausgefallen. Mit 39 Jahren und 44 Tagen wird er zudem der zweitälteste Bundesliga-Spieler des FC Bayern – nur Bernd Dreher war laut des Datendienstes Opta mit 40 Jahren und 198 Tagen noch älter.

Wie erwartet steht auch Thomas Müller in seinem letzten Heimspiel in der Allianz Arena in der Startelf des deutschen Fußball-Rekordmeisters, der nach dem Schlusspfiff die Meisterschale überreicht bekommt. Die Münchner standen schon vor der Partie als Titelträger fest.