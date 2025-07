München (dpa) – Der FC Bayern München hat nach dem früheren Harry-Kane-Club Tottenham Hotspur einen weiteren international bekannten Testspielgegner gefunden. Am 2. August kommt Olympique Lyon in die Allianz-Arena, teilten die Bayern mit. Die Franzosen, bei denen der langjährige Bayern-Profi Corentin Tolisso derzeit noch im Kader steht, belegten in der vergangenen Saison Platz sechs in der Ligue 1 und qualifizierten sich für die Europa League.

Lyon war am 24. Juni wegen Verstößen gegen die Finanzauflagen in die Ligue 2 zurückgestuft worden. Der Club hatte zunächst vergeblich versucht, die Finanzaufsichtsbehörde davon zu überzeugen, die im November verhängten Maßnahmen aufzuheben. Erst vor der Nationalen Kontroll- und Verwaltungsdirektion hatte der Einspruch Erfolg.

Nur fünf Tage nach dem Lyon-Spiel gibt Tottenham Hotspur dann in München seine Visitenkarte ab. Die Partie gegen den Europa-League-Sieger der vergangenen Saison findet im Rahmen des Telekom Cup statt.