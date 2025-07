Leon Kratzer kehrt in die Bundesliga zurück. Der Center wechselt zum FC Bayern und erfüllt sich damit einen Traum.

München (dpa) – Der FC Bayern holt Basketball-Nationalspieler Leon Kratzer zurück in die Bundesliga. Der 28 Jahre alte Center kommt von Paris Basketball, wie die Münchner mitteilten. «Ich freue mich sehr, dass es mit Bayern und mir endlich geklappt hat, nachdem in den vergangenen Jahren immer wieder mal Kontakt bestand», sagte der gebürtige Bayreuther. Für ihn gehe ein Traum in Erfüllung.

Kratzer war 2023 von den Telekom Baskets Bonn nach Frankreich gewechselt. Zuvor hatte er in der BBL bereits bei den Skyliners Frankfurt unter dem heutigen Bayern-Coach Gordon Herbert gespielt. Bei den Münchnern soll er zunächst die Rolle des aktuell verletzten Elias Harris einnehmen.