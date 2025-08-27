In einem Zeltlager für Jugendliche in Schleswig-Holstein stürzt ein Baum auf ein Zelt. Eine 25 Jahre alte Betreuerin kommt dabei ums Leben.

Plön (dpa) - Eine Betreuerin ist in einem Zeltlager am Behler See bei Plön von einem Baum erschlagen worden. Der Baum war in der Nacht zum Dienstag gegen 3.00 Uhr auf ein Zelt gestürzt, in dem die 25-Jähriger und mehrere weitere Betreuer lagen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Frau starb noch am Unglücksort. Eine weitere Person erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» über den Fall berichtet.

Polizei und die Staatsanwaltschaft haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Ein Gutachter soll klären, warum der Baum umstürzte. Der Experte war bereits am Dienstag vor Ort. Ein Ergebnis liegt nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht vor.

Mehr als 60 Kinder und Jugendliche

Das Zeltlager in Schleswig-Holstein beherbergte demzufolge 60 bis 80 Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren. «Sie dürften zum Zeitpunkt des Unglücks geschlafen haben. Allen wurden noch in der Nacht Betreuungsangebote gemacht», berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Das Zeltlager endete, unabhängig von dem tragischen Unglück, am Dienstag.

Detailliertere Angaben zu dem Vorfall wollten Polizei und Staatsanwaltschaft zum gegenwärtigen jetzigen Zeitpunkt auch aus Rücksichtnahme auf Angehörige und Betroffene nicht machen.