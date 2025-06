Hamburg (dpa) – Nachdem sie das Minimalziel Viertelfinale erreicht hatten, ließen sich Deutschlands Basketballerinnen noch einmal von ihren Fans in Hamburg feiern. In der nun anstehenden K.o.-Runde in Piräus muss das Team um die beiden WNBA-Profis Leonie Fiebich und Luisa Geiselsöder ohne die Unterstützung des Publikums auskommen, das die deutsche Mannschaft in der Inselpark Arena zu zwei Siegen und zum Erreichen der K.o.-Runde getragen hatte.

Am frühen Morgen wollte sich das Team auf den Weg nach Griechenland machen, wo im Viertelfinale am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) in Titelverteidiger Belgien ein ganz harter Brocken wartet. «Belgien ist eines der besten Teams der Welt. Sie sind einer der Favoriten auf den Titel und werden uns alles abverlangen», sagte Bundestrainerin Lisa Thomaidis.

Olympia als Mutmacher

Doch die beiden Vorrundensiege gegen Schweden und Großbritannien lassen die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes zuversichtlich nach Piräus fliegen. Mut macht zudem der Sieg gegen Belgien bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr. Dort waren mit den beiden WNBA-Profis Satou und Nyara Sabally sowie Kapitän Marie Gülich allerdings drei wichtige Spielerinnen dabei, die in diesem Jahr fehlen.

Doch die Spielerinnen glauben an einen Coup gegen die starken Belgierinnen um Weltklassespielerin Emma Meesseman. «Wenn wir uns nicht von der Intensität der Gegnerinnen überraschen lassen und unseren Rhythmus beibehalten, können wir jeden schlagen», sagte Geiselsöder, die sich nach der schweißtreibenden Angelegenheit bei großer Hitze gegen Großbritannien aber erst einmal auf zwei Tage ohne Spiel freut. «Wir werden viel Physio machen, gut regenerieren und dann gegen Belgien bereit sein», sagte die WNBA-Spielerin.