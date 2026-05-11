So ein Balkonkraftwerk ist meist schnell installiert. Aber wie sieht das eigentlich mit der Registrierung aus? Das ist doch richtig kompliziert, oder? Wir zeigen, wie es geht.

Berlin (dpa/tmn) – Am Balkongeländer, an der Wand, im Garten oder auf dem Garagendach – mit einem steckerfertigen Solargerät lässt sich ziemlich einfach Strom aus Sonnenenergie erzeugen. Ob man nun die eigene Grundlast erzeugt, den Strom speichert oder den Überschuss ins Netz einspeist, so ein Balkonkraftwerk muss auch bei der Bundesnetzagentur angemeldet werden. Und das geht so:

Website des Marktstammdatenregisters (MaStR) unter www.marktstammdatenregister.de aufrufen.

Dort «Registierung einer Anlage, eines Anlagenbetreibers oder eines anderen Marktakteurs» auswählen.

Dann «Solaranlage» auswählen und im nächsten Schritt die Option «Steckerfertige Solaranlage (sogenanntes Balkonkraftwerk)» auswählen.

Falls noch nicht vorhanden, ein Benutzerkonto mit den nötigen persönlichen Daten anlegen und über den Link in der Bestätigungsmail aktivieren.

Mit den neuen Kontoinformationen anmelden und das Balkonkraftwerk registrieren.

Die Bundesnetzagentur fragt einige wichtige Daten zur Anlage ab. Das dient zum einen dem Überblick über installierte Geräte in Deutschland. Zum anderen kann die Behörde damit auch wichtige statistische Daten zur Leistung erheben. Diese Daten sind Pflichtangaben:

Standort mit genauer Adresse

Name der Anlage. Als Standard ist hier «Balkonkraftwerk» ausgewählt.

Das Datum der ersten Inbetriebnahme

Die Anzahl und Gesamtleistung der installierten Module

Die Leistung des Wechselrichters

Die Nummer des eigenen Stromzählers

Wer einen Stromspeicher betreibt, kann noch die Kapazität der Akkus und die Leistung in Watt angeben.

Zum Schluss gibt es eine Erfolgsmeldung, die MaStR-Nummer und eine Registrierungsbestätigung zum Herunterladen und Abheften. Fertig. Sollte sich an der Leistung der Anlage etwas ändern, ein Speicher hinzukommen oder man nimmt die Anlage außer Betrieb, kann man über das Benutzerkonto beim MaStR die Daten aktualisieren.

Die Anlage ist registriert – was passiert jetzt?

Mit den eingegebenen Daten wird der örtliche Netzbetreiber automatisch von der Bundesnetzagentur über die Anlage informiert. Falls noch ein Stromzähler ohne Rücklaufsperre eingebaut ist, muss er in naher Zukunft ersetzt werden. Eine separate Meldung der Anlage beim Netzbetreiber ist seit Mai 2024 nicht mehr nötig.

Die Registrierung des Balkonkraftwerks ist kostenlos, wenn man es selbst erledigt. Wird es von einem Dienstleister erledigt – etwa dem Installationsbetrieb – können Kosten anfallen. Der Zeitaufwand im Selbstversuch lag bei etwa vier Minuten.