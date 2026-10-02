Einmal pflanzen, zweimal Blütenfreude: Stiefmütterchen sorgen jetzt noch für Farbtupfer und zeigen sich nach der Winterpause schon früh im Jahr wieder. Was beim Pflanzen und Kombinieren wichtig ist.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Wenn im Herbst die ersten Beete oder Kübelpflanzen an Farbe verlieren, müssen Garten und Balkon noch lange nicht trist aussehen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Stiefmütterchen zu pflanzen. In Gartencentern, Baumärkten und Co gibt es derzeit vorgezogene Jungpflanzen.

Wer Stiefmütterchen jetzt pflanzt, gibt ihnen vor dem Winter noch Zeit, Wurzeln zu bilden. Auch nach dem Einpflanzen blühen sie noch weiter und sorgen je nach Wetter und Sorte bis in die kalte Zeit hinein für Farbe. Bei Frost machen sie zwar eine Pause, doch sobald es im Frühjahr wieder milder wird, blühen sie erneut.

Fürs Beet und Pflanzgefäße kommen vor allem drei Arten infrage: Garten-Stiefmütterchen, Hornveilchen und Wilde Stiefmütterchen. Die Auswahl ist groß, es gibt sie in verschiedenen Farben, Größen und Blütenformen. Worauf es beim Pflanzen und bei der Pflege ankommt, erklärt der Industrieverband Agrar (IVA).

Pflanztipps für Stiefmütterchen

Stiefmütterchen fühlen sich an einem sonnigen bis halbschattigen Platz wohl. Am besten ist ein nährstoffreicher, lockerer Boden, in dem überschüssiges Wasser gut abfließen kann. In Töpfen und Kästen sollten deshalb Abzugslöcher vorhanden sein, damit keine Staunässe entsteht.

Beim Pflanzen kommt der Wurzelballen so tief in den Boden wie vorher im Topf. Zwischen den einzelnen Pflanzen lässt man einen Abstand von etwa 15 bis 20 Zentimetern. Danach kräftig angießen und die Erde in der ersten Zeit gleichmäßig feucht halten, damit die Pflänzchen gut anwachsen – auch, wenn es kühler wird. Verblühte Blüten regelmäßig entfernen.

Womit kombiniert man Stiefmütterchen?

In Kästen und Kübeln machen sich neben den klassischen Stiefmütterchen auch kleinere Formen und solche mit überhängendem Wuchs gut. Dadurch lassen sich verschiedene Sorten miteinander kombinieren.

Aber auch mit anderen Herbstpflanzen sehen Stiefmütterchen hübsch aus. Als passende Begleiter empfiehlt der IVA etwa Astern, Chrysanthemen, Gräser, Heide und kleinwüchsige Herbststauden. Auch Zierkohl und andere Pflanzen mit dekorativem Laub bringen Abwechslung in Töpfe und Balkonkästen.