Wer im vollen Zug keinen Sitzplatz findet, muss nicht gleich auf den Boden sinken. Wir haben dort nach Tipps für die Platzsuche gefragt, wo man es am besten wissen sollte: bei der Bahn selbst.

Berlin (dpa/tmn) – Der Zug ist proppevoll und kein freier Platz in Sicht. Wer ohne Sitzplatzreservierung reist, hat jetzt keine guten Aktien: Stundenlang stehen, das will ja keiner. Wie kann ich also Platz finden? Ein kurzer Leitfaden mit sechs praktischen Tipps für die nächste Bahnfahrt.

1. Dort zusteigen, wo freie Plätze wahrscheinlich sind

Bei der Verteilung der Reisenden auf den Zug gebe es einen gewissen Trend zur Mitte, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn. «Daher empfehlen wir Reisenden ohne Reservierung, sich bereits am Bahnsteig möglichst weit vorn oder hinten zu positionieren.» Die Wagenreihung mitsamt der Verteilung der Sitzklassen ist an der Anzeigetafel und in der «DB Navigator»-App zu sehen.

2. Nichts frei? Im Zweifel beim Zugpersonal nachfragen

Zugbegleiterinnen und -begleiter haben in der Regel einen guten Überblick über freie Plätze im Zug und sind laut der Sprecherin gern bei der Suche behilflich.

3. Der erste Trubel ist vorbei? Ein zweiter Blick lohnt sich

Nach der Abfahrt bleiben 15 Minuten, um einen reservierten Sitzplatz zu nutzen. Danach erlischt die Reservierung und der Sitz steht zur freien Verfügung für alle. «Es kann sich daher lohnen, dann noch mal durch den Zug zu gehen und nach einem freien Platz zu schauen», so die Bahnsprecherin.

4. 2. Klasse voll, 1. Klasse halbleer – kann ich upgraden?

Es passiert nicht so selten, dass die 2. Klasse im ICE gerammelt voll ist, während ein Wagen weiter diverse Plätze in der 1. Klasse frei sind. Sich dort einfach hinsetzen, das ist nicht erlaubt. Wer jedoch ein Flexpreis-Ticket für die 2. Klasse gebucht hat, kann bis zehn Minuten nach Abfahrt noch über die App oder auf «Bahn.de» ein Upgrade buchen und sich dann in die 1. Klasse setzen. Für Sparpreis- und Supersparpreis-Tickets gibt es die Option nicht.

5. Platz im Bordrestaurant: Muss ich dann auch essen?

Im Bordrestaurant ist noch etwas frei: Dort kann man sich zwar grundsätzlich auch hinsetzen, wenn man nichts trinken oder essen will. Allerdings stehen die Plätze laut Bahn vorrangig denen zur Verfügung, die etwas konsumieren wollen. Die Sprecherin formuliert es diplomatisch: «Sollte ein Platz für diese Gäste benötigt werden, werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fahrgäste ohne Bestellwunsch um einen Platzwechsel bitten.»

Wer also die ganze Zugfahrt dort sitzen will, wird vermutlich gelegentlich etwas bestellen oder auf kurz oder lang den Platz räumen müssen.

6. Auf den Boden ist meistens etwas frei

Die letzte Option, aber dafür eine, die meistens geht. Denn es ist in den Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn nicht ausdrücklich verboten, sich auf den Boden zu setzen. Einzige Bedingung: Die Gänge müssen freibleiben, sodass Leute problemlos durchgehen können.