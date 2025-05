Berlin (dpa) – Die frühere Außenministerin Annalena Baerbock (44) hat nach dem Ausscheiden aus dem Amt endlich wieder Zeit, ins Kino zu gehen und Filme zu schauen. «Die Liste ist lang und die Bücherliste ist erst recht lang», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Deutschen Filmpreises in Berlin. In den vergangenen drei Jahren sei sie eher selten im Kino gewesen.

«Ich war bei der Premiere von „Wunderschöner“, weil mich Karoline Herfurth eingeladen hat, die ich sehr gut kenne. Und ich habe noch zwei Kinderfilme geschaut, etwa „Die Schule der magischen Tiere“.»

Baerbock lief bei ihrer Filmpreis-Premiere am Freitagabend mit mehreren Politikerinnen und Politikern der Grünen über den roten Teppich, darunter Ex-Kulturstaatsministerin Claudia Roth.