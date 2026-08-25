Patates Köftesi: Knusprig-goldene Bällchen aus Kartoffeln mit würziger Joghurtsauce – ganz ohne Hackfleisch, dafür mit Gouda und Chili. Wie gelingt die Veggie-Version?

Berlin (dpa/tmn) – Traditionell bestehen Köfte aus Lamm- oder Rinderhackfleisch. Doch die typisch knusprig-goldenen Bällchen der türkischen Küche gibt es auch in einer Veggie-Version – als fleischlose Patates Köftesi. Der Snack für zwischendurch, als Vorspeise oder sättigendes Hauptgericht gelingt auch auf Basis von Kartoffeln.

«Vorwiegend festkochende Knollen spielen die Hauptrolle und werden mit ausgewählten Gewürzen wie Kreuzkümmel, Paprikapulver, Oregano oder Zimt und frischen Zutaten kombiniert», beschreiben die Rezeptentwickler der Kartoffel-Marketing-Gesellschaft (KMG) die fleischlose Version und verraten, wie man sie zubereitet.

Rezept für Patates Köftesi mit Joghurtsauce

Zutaten für 4 Portionen

Für den Teig:

500 g Kartoffeln, vorwiegend festkochend

100 g Zwiebeln

2 Stiele Petersilie

100 g Semmelbrösel

200 g Gouda, gerieben

1 TL Chiliflocken

Salz und Pfeffer

Für den Backteig:

100 g Joghurt

50 g Speisestärke

2 Eier (Gr. M)

500 ml Pflanzenöl zum Ausbacken

Salz

Für die Joghurtsauce:

1 Knoblauchzehe

2 Stiele Petersilie

200 g Joghurt

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

Chiliflocken

Zubereitung

Für den Teig Kartoffeln schälen, vierteln und in reichlich Salzwasser für 25 min gar kochen. Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden. 2 Stiele Petersilie waschen, trocknen und fein hacken. Kartoffeln abgießen und auskühlen lassen. Semmelbrösel, Käse, 1 TL Chiliflocken, Zwiebelwürfel und Petersilie zu den Kartoffeln geben, alles gut durchkneten und mit Salz und Pfeffer würzen. Mit einem feuchten Esslöffel Portionen aus dem Teig stechen und mit den Händen zu 2 cm dicken Bällchen formen. Für den Teig, der für die knusprige Hülle sorgt, aus 100 g Joghurt, Stärke, Eiern und Salz einen Backteig herstellen. Die Kartoffelbällchen im Backteig wenden und für 3-4 Minuten pro Seite in Öl ausbacken. Auf einem Küchenkrepp abtropfen lassen. Für die Joghurtsoße Knoblauch schälen und durch eine Presse geben. 2 Stiele Petersilie waschen, trocknen und fein hacken. Beides mit 200 g Joghurt und Olivenöl vermischen. Mit Salz, Pfeffer und Chili abschmecken.