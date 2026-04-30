Gut fürs Gemüt, schlecht für die Haare? Ein Friseurmeister verrät, wie Ihre Mähne den Sommerurlaub gut übersteht - und warum man Haare vor dem Sprung in den Pool gründlich nass machen sollte.

Aachen (dpa/tmn) – Direkt vor dem Badeurlaub noch schnell zum Friseur? Wer ans Meer reist, Sonnenbaden möchte oder im gechlorten Pool planschen will, sollte sich das unter Umständen gut überlegen. Zumindest, wenn man seine Haare färben lassen möchte.

Denn: «Wenn das ganz frisch gemacht ist, dann hat die Sonne eine schnellere Chance, die Farbe wieder rauszuziehen», erklärt Friseurmeister Antonio Weinitschke. Das Ergebnis: Die Haarfarbe hält nicht so gut wie gewohnt.

Besonders betroffen sind Weinitschke zufolge rot gefärbte Haare. Seine Empfehlung: Die Haare mindestens zwei Wochen vor dem Urlaub färben lassen – und bei Blondierungen besser erst im Anschluss an den Sommerurlaub. Schließlich helle die Sonne blonde Haare immer noch ein wenig mehr auf. «Das heißt, der Friseur hat nach dem Urlaub eine ganz andere Chance zu sehen, ob eine Rückpigmentierung sinnvoll ist oder ob das Blond nur aufgefrischt werden muss», so Weinitschke, der Art Director beim Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks ist.

Weg mit dem Spliss

In manchen Fällen kann es aber durchaus Sinn machen, den Friseurbesuch vor den Sommerurlaub zu legen: Bei langen Haaren, die zu Spliss neigen etwa: «Sonst wandert der Spliss durch Sonne, Meerwasser und Chlorwasser nach oben», sagt Weinitschke. «Das heißt, man sollte etwa 14 Tage vorher die Spitzen sauber schneiden lassen.»

Und auch wer eine Kurzhaarfrisur hat, legt den Termin zum Schneiden lieber vor statt hinter den Sonnenurlaub: Sonst riskiert man nach dem Schnitt einen weißen Rand, dort wo vor dem Friseurbesuch Haare die Haut bedeckten.

Pflege mit UV-Filter

Um zu verhindern, dass das Chlor im Pool das Haar schädigt, rät Weinitschke übrigens dazu, es bereits vor dem Sprung ins Wasser gründlich nass zu machen. Denn Haar funktioniere ein bisschen wie ein Schwamm, so der Friseurmeister: Hat es bereits Feuchtigkeit aufgenommen, kann weniger neue tief eindringen – in diesem Fall weniger Chlorwasser, das die Haare austrocknen und blondierte Haare sogar grünlich verfärben kann.

Weinitschkes Pflegetipp für den Badeurlaub im Sommer zudem: Direkt nach dem Baden das Haar gründlich ausspülen und einen Leave-in-Conditioner mit UV-Schutz verwenden. Außerdem: für die Haarwäsche in der Urlaubszeit eher auf pflegendes Feuchtigkeitsshampoo setzen statt auf tiefenreinigende Produkte, die die Haarstruktur öffnen – auch für Salz- oder Chlorwasser. «Wichtig ist ein Conditioner danach».