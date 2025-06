Ein Auto fährt in Friedrichstadt in den Sitzbereich vor einer Eisdiele und gegen einen Baum. Fünf Menschen werden verletzt. Der Fahrer hatte die Kontrolle verloren.

Friedrichstadt (dpa) - Ein Autofahrer hat in Nordfriesland laut Polizei die Kontrolle über seinen Wagen verloren und fünf Passanten verletzt. Der Mann, Mitte 70, sei in Friedrichstadt mit seinem Fahrzeug zunächst in die Bestuhlung vor einer Eisdiele gefahren und dann gegen einen Baum, sagte ein Polizeisprecher.

«Dabei hat er fünf Passanten, die sich gerade in diesem Bereich befanden, verletzt - eine Person schwer mit Oberschenkel-Fraktur.» Es bestehe aber keine Lebensgefahr. «Es war mit großer Sicherheit ein Unglücksfall.» Man gehe von medizinischen Gründen für den Unfall aus, der Fahrer habe schon vorher gesundheitliche Probleme gehabt. Zuvor hatte RTL über den Vorfall berichtet.