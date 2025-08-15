Autofahrer durchbricht Kontrollstelle der Bundespolizei auf der BAB 64 - Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit

8.2025), kurz nach Mitternacht, zu einem Fahrzeugdurchbruch an der Kontrollstelle der Bundespolizei auf der BAB 64.



Um 0:07 Uhr wollten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen aus Luxemburg kommenden schwarzen VW Golf mit luxemburgischer Zulassung kontrollieren. Anstatt den Anhaltezeichen Folge zu leisten, beschleunigte der Fahrzeugführer und flüchtete in Richtung Kenn/BAB 1. Am Dreieck Moseltal wendete der Fahrer und fuhr über die BAB 602 in Richtung Trier. Mehrere Streifen der Bundes- und Landespolizei folgten dem Fahrzeug. Über die Kaiser-Wilhelm-Brücke setzte der Fahrer seine Fahrt zurück in Richtung Luxemburg fort. Während der Verfolgungsfahrt erreichte der PKW Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h. Der Flüchtende versuchte mehrfach die Streifen auszubremsen; zudem ignorierte er jegliche Anhaltezeichen.



Die luxemburgische Polizei konnte schließlich das Fahrzeug und den Beifahrer in Luxemburg feststellen. Fahrer und Mitfahrer sind weiterhin flüchtig.



Zeugenaufruf: Verkehrsteilnehmer, die im Zusammenhang mit diesem Ereignis am 15.8.2025 zwischen 0:07 und 00:35 Uhr gefährdet oder genötigt wurden, werden gebeten sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 zu melden.



