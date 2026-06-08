Trotz vieler Baustellen erwarten ACE und ADAC am Wochenende weniger Reiseverkehr auf den Autobahnen. Wo es dennoch zu Staus kommen kann.

Berlin/München (dpa/tmn) – Pfingsten und andere Feiertage sind gelaufen – und bis zu den Sommerferien dauerte es noch ein wenig. Klingt nach einer prima Ausgangslage für alle, die am kommenden Wochenende (12. bis 14. Juni) auf die Autobahnen wollen. «Es wird ruhiger auf den Straßen, aber nicht überall», schränkt der Auto Club Europa (ACE) die eigentlich positiven Aussichten wieder etwas ein.

Auch der ADAC rechnet weiterhin noch mit Behinderungen mancherorts. Das liegt unter anderem an Urlaubern aus Skandinavien, die in südliche Richtung unterwegs sind. Aber auch Reisende ohne feste Ferienzeiten machen sich sicher auf den Weg. Doch auch der Münchner Club sagt unter dem Strich «ein vergleichsweise normales Wochenende» mit weniger Reiseverkehr voraus.

Besonders stauträchtig dürfte es wieder am Freitagnachmittag werden. Berufs- und Wochenendpendler mixen sich mit den ersten Ausflüglern. Am Samstag dürften Autofahrer auf «weitestgehend freie Fahrt» hoffen, so der ACE. Leichte Verzögerungen könnte es allerdings vor den Grenzen in Richtung der Alpen, Dänemark und Polen geben.

Am Sonntag dürfte es vor allem bei schönem Wetter viele Ausflügler zu den Naherholungsgebieten ziehen. Auch kann es am Nachmittag zu Verzögerungen auf den Heimreisrouten kommen. Doch längere Staus seien selten.

Staus und stockender Verkehr könnten jedoch bei den vielen Baustellen vorkommen. Aktuell zählt der ADAC rund 1.000 auf den Fernstraßen.

Baustellen sind Nadelöhre und der Elbtunnel wird wieder gesperrt

Zum prinzipiellen Normalbetrieb auf den Autobahnen gehören neben dem Berufsverkehr und den vielen Baustellen auch Sperrungen von Autobahnteilstücken. Prominentes Beispiel: Im Norden beginnt am Freitag (22.00 Uhr) auf der A 7 (Hannover – Flensburg) in beiden Richtungen zwischen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld inklusive Elbtunnel wieder eine Vollsperrung des Elbtunnels, die bis Montagmorgen (5.00 Uhr) anhält. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Die Sperrungen der Anschlussstellen Hamburg-Stellingen, -Volkspark, -Bahrenfeld, -Othmarschen, -Waltershof, -Hausbruch und -Heimfeld beginnen laut ADAC bereits um 21 Uhr am Freitag. Mit kurzfristigen Änderungen sei jederzeit zu rechnen.

Der ACE und der ADAC erwarten in den Großräumen Hamburg, Stuttgart und München sowie auf folgenden Autobahnen mehr Verkehr und Staus (oft in beiden Richtungen):

A 1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – Dortmund – Köln A 2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg A 3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt/Main – Würzburg und Linz – Passau A 4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe und Chemnitz – Dresden – Görlitz A 5 Kassel – Frankfurt/Main – Karlsruhe – Basel A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg – Pilsen A 7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel und Ulm – Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe – Stuttgart – Ulm – München – Salzburg A 9 Berlin – Halle/Leipzig A 10 Berliner Ring A 11 Berliner Ring – Kreuz Uckermark A 12 Berliner Ring – Frankfurt/Oder A 13 Dresden – Schönefelder Kreuz A 23 Hamburg – Heide A 24 Pritzwalk – Berliner Ring A 27 Bremen – Bremerhaven A 81 Heilbronn – Stuttgart – Singen A 93 Kiefersfelden – Rosenheim A 95 München – Garmisch-Partenkirchen A 96 München – Lindau A 99 Autobahnring München

Für Österreich erwarten die Verkehrsclubs ebenfalls keine größeren Verzögerungen auf den Transitstrecken. Hier dürfte der Verkehr «insgesamt mäßig ausgeprägt» sein und sich auf «einem moderaten Niveau» bewegen, so der ACE. Dennoch: Insbesondere in Baustellenbereichen sowie

infolge von Unfällen kann es zu stockendem Verkehr und Staus kommen.

Das gilt besonders etwa für die Brennerautobahn aufgrund der Generalsanierung der Luegbrücke. Dort kann es gerade zu Stoßzeiten immer wieder zu Verzögerungen und Staus kommen. Der ADAC stellt online weitere Informationen bereit. Auch auf dem nicht mehr grundsätzlich gesperrten Reschenpass (B 180) ist weiterhin mit Behinderungen zu rechnen.

Wartezeiten an den Grenzen sind weiter möglich

Wegen der stichprobenhaften Einreisekontrollen an der deutschen Grenze kann es speziell an den Übergängen von Österreich – Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93) – zu Wartezeiten kommen.

Die aktuellen Reisezeiten in Echtzeit lassen sich für viele wichtige Transitkorridore des österreichischen Autobahnnetzes in nördlicher und südlicher Richtung auf der Website der Asfinag ansehen.

Auch in der Schweiz geht es meist reibungslos

In der Schweiz rechnet der ACE mit Ausnahme des Berufsverkehrs am Freitag mit einem insgesamt mäßigen Urlaubsverkehr. Auch hier kann es natürlich vor Baustellen sowie nach Unfällen zu Staus und stockendem Verkehr kommen.

Auf der Gotthardroute sorge zusätzlicher, ferienunabhängiger Reiseverkehr für «eine etwas erhöhte Belastung». Doch erwartet der ACE für dieses Wochenende keine längeren Wartezeiten vor dem Gotthardtunnel.

ASFINAG-Reisezeiten

ADAC-Infos zur Sanierung der Lueg-Brücke auf der Brennerautobahn