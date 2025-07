Bohmte (dpa) - Ein Auto ist im niedersächsischen Bohmte bei einem spektakulären Unfall in das Dach einer Scheune gekracht - zuvor erfasste der Wagen einen sieben Jahre alten Jungen auf einem Trampolin im Garten davor. Ein Polizeisprecher sagte, das Kind habe auf dem Trampolin gespielt, als ihn das Auto erfasste. Der Siebenjährige wurde schwer verletzt - Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Auch die fünf Insassen im Auto wurden verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Auto im Landkreis Osnabrück am Samstagabend gegen 20.00 Uhr von einer Straße abgekommen. Danach stieß der Wagen zunächst gegen ein geparktes Auto auf einem Hof und durchbrach anschließend eine Hecke. Das Auto fuhr dann in einen etwa 1,5 Meter tiefer gelegenen Garten eines Nachbarhauses und erfasste dort auch das Trampolin mit dem Kind.

Wahrscheinlich durch Unebenheiten im Boden sei das Fahrzeug dann in die Luft geschleudert worden und in etwa drei Metern Höhe in die Scheune eingeschlagen, sagte der Polizeisprecher am Sonntag zum Unfallhergang.

Insgesamt vier Kinder verletzt

«Es hat gescheppert. Wir haben nur gedacht: Hilfe, was ist jetzt passiert», sagte eine Anwohnerin. «Wir sind rausgerannt und haben das Auto im Dach gesehen.» Die Mutter des Siebenjährigen habe nach dem Unfall geschrien, erzählte die Zeugin weiter. Sofort habe ihr Freund die Rettungskräfte alarmiert.

Im Auto saß der Polizei zufolge eine Familie bestehend aus dem 42 Jahre alten Fahrer, seiner 43-jährigen Ehefrau und den beiden elf- und zwölfjährigen Söhnen. Außerdem saß noch ein 13-jähriger Junge mit im Auto. Die 43-Jährige sei bei dem Unfall schwer verletzt worden. Alle anderen Insassen des Autos erlitten demnach leichte Verletzungen. Die fünf wurden mit Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Garten verwüstet

Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Man könne aber ausschließen, dass Alkohol eine Rolle gespielt habe, sagte der Polizeisprecher. Dem Fahrer sei eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt worden.

Aufnahmen von der Unfallstelle zeigten eine Schneise der Verwüstung: An Bäumen in einem Garten waren Äste abgerissen, abgebrochene Ziegel lagen auf dem Rasen. Das Trampolin war zerstört.

Die Polizei war bis 4.00 Uhr morgens an der Unfallstelle, wie der Polizeisprecher sagte. Beamten sicherten Spuren und machten Aufnahmen vom Unfallort. Das Unfallauto musste mit Hilfe eines Krans aus dem Scheunendach gezogen werden und wurde anschließend von der Polizei beschlagnahmt.

THW unterstützt Feuerwehr

«Der Einsatz ist sehr außergewöhnlich, natürlich», sagte ein Feuerwehrsprecher angesichts des Autos, das meterhoch in der Hauswand steckte. Um die Statik des Gebäudes einschätzen zu können, stimmte sich die Feuerwehr mit einem Fachberater des Technischen Hilfswerks ab.

Die Familien wurden vom Rettungsdienst und von zwei Notfallseelsorgern betreut. Insgesamt waren bei dem Unfall 52 Feuerwehrleute von verschiedenen Freiwilligen Feuerwehren, zwölf Kräfte vom THW, zwölf Krankentransport- oder Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort.