Die beiden Männer-Halbfinals bei den Australian Open waren legendär. Der Turnierboss wünscht sich so etwas auch bei den Frauen.

Melbourne (dpa) – Australian-Open-Boss Craig Tiley wünscht sich für die Zukunft auch bei den Frauen Tennis-Matches über drei Gewinnsätze. «Wir sollten auf die letzten paar Matches schauen – die Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale – und den Frauen-Wettbewerb über drei Gewinnsätze spielen», sagte Tiley im australischen Fernsehen. Bislang wird bei den Frauen anders als bei den Männern auch bei Grand-Slam-Turnieren über zwei Gewinnsätze gespielt.

Tiley zeigte sich begeistert von den beiden Halbfinals bei den Männern, die erstmals seit neun Jahren beide wieder über fünf Sätze gingen. Auch das Frauen-Finale zwischen Australian-Open-Champion Jelena Rybakina und der Weltranglisten-Ersten Aryna Sabalenka sei von höchster Qualität gewesen. Rybakina gewann 6:4, 4:6, 6:4.

«Deshalb sollten wir das Thema auf die Agenda setzen und mit den Spielerinnen darüber reden, weil da in den letzten Runden ein paar Matches waren, die faszinierend gewesen wären, wenn sie über drei Gewinnsätze gegangen wären», sagte Tiley. «Ich weiß nicht, ob die Spielerinnen das wollen oder nicht, aber es ist etwas, über das wir für die Frauen-Wettbewerbe nachdenken sollten.»