Beim Masters in der italienischen Hauptstadt will sich Novak Djokovic für die French Open einspielen. Doch viel Spielpraxis sammelt er dort nicht - schon nach dem ersten Match ist für ihn Schluss.

Rom (dpa) – Der serbische Tennisstar Novak Djokovic hat sein erstes Match nach knapp zwei Monaten Wettkampf-Pause verpatzt. Der 24-malige Grand-Slam-Turniergewinner verlor in der zweiten Runde des Masters-1000-Turniers in Rom gegen den Kroaten Dino Prizmic mit 6:2, 2:6, 4:6. Nach 2:15 Stunden stand die überraschende Niederlage des an Nummer drei gesetzten Serben fest.

«Er ist mein Idol. Es war heute definitiv ein großartiges Match von mir. Ich habe unglaublich gespielt», sagte der 20-jährige Prizmic hinterher: «Ich möchte einfach fokussiert bleiben und bereit sein für das nächste Spiel.»

Djokovic spielt inzwischen nur noch wenige Turniere in der Saison, ist aber immer noch auf der Weltranglisten-Position vier direkt hinter Alexander Zverev gelistet. In Rom wollte sich der 38-Jährige für das Sandplatz-Spektakel bei den French Open ab dem 24. Mai einspielen. Dort nimmt Djokovic einen neuen Anlauf für seinen 25. Grand-Slam-Turniersieg, der ihm beim gegen den Spanier Carlos Alcaraz verlorenen Finale bei den Australian Open Anfang des Jahres verwehrt geblieben war.