Neben dem bereits im November ausgelieferten 19-jährigen Chilenen handelt es sich diesmal um einen 23-jährigen chilenischen Staatsbürger. Beide Männer sowie zwei weitere, bisher unbekannte Mittäter, stehen im Verdacht, gemeinschaftlich europaweit, insbesondere in Deutschland, Wohnungseinbruchdiebstähle mit einem entstandenen Schaden von mehr als 30.000 Euro, begangen zu haben.
Nach richterlicher Vorführung wurde er in die nächstgelegene
Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Übergabe erfolgte am
Grenzübergang Wasserbilligerbrück.
Auslieferung: Luxemburg übergibt weiteres Bandenmitglied an die Bundespolizei Trier
