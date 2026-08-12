Auslieferung: Bundespolizei Trier übernimmt 57-jährigen Deutschen aus Luxemburg





Gegen den Mann lagen ein Europäischer Haftbefehl des Landgerichts Freiburg und ein nationaler Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Oberhausen jeweils wegen Betruges vor.



Daneben zwei weitere nationale Haftbefehle wegen Erschleichens von Leistungen mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von 38 Tagen. Zudem sind gegen ihn drei Ermittlungsverfahren wegen Betruges und Fälschung beweiserheblicher Daten anhängig.



Nach richterlicher Vorführung wurde er in eine nahe gelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Übergabe erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.



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