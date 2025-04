Auslieferung – Bundespolizei Trier nimmt zwei Personen aus Luxemburg in Empfang

An Karfreitag wurden ein 32-jähriger Marokkaner und ein 51-jähriger Franzose von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier übergeben.





Der Marokkaner wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Erschleichens von Leistungen gesucht. Da er den haftbefreienden Betrag (100 Euro) nicht zahlen konnte, verbringt er die nächsten fünf Tage in der JVA Trier.



Gegen den Franzosen lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main wegen Betrugs vor. Er ist angeklagt, sich in zwei Fällen einen Vermögensvorteil verschafft zu haben; Zahlungen über mehr als 200.000 Euro wurden nicht geleistet. Nach Haftvorführung und Beschlussfassung wurde er ebenfalls in die JVA Trier eingeliefert.



Die Übergabe erfolgte in beiden Fällen am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.



