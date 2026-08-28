Variabler Innenraum, Platz für bis zu sieben Leute: Praktisch ist der C-Max II, der als Gebrauchtwagen mindestens sieben Jahre alt ist - und dabei noch erfreulich rüstig. Worauf Käufer achten sollten.

Berlin (dpa/tmn) – Kompaktvans, noch vor Jahren stark in Mode, sind selten geworden auf deutschen Straßen: Mittlerweile dominieren hier SUV und deren Abwandlungen in allen Größen und Klassen. Dabei bietet das Fahrzeugsegment der Kompaktvans einen Vorteil, der eigentlich nicht aus der Zeit gefallen sein sollte: Für wenig Auto gibt es viel Platz.

Doch während sich der BMW Active Tourer als letzter seiner Art hält, ist der VW Touran vom Markt verschwunden – und den variablen C-Max, der hier im Fokus steht, hat Ford schon 2019 eingestellt.

Die jüngsten Gebrauchten des C-Max fahren also in ihrem siebten Jahr. Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) stehen sie laut «Auto Bild TÜV-Report 2026» erstaunlich fit da, doch hohe Laufleistungen fordern Tribut.

Modellhistorie: Im Jahr 2010 gab Ford den Startschuss für den C-Max II, die zweite Generation des Familienautos. 2015 gab es eine Modellpflege, die einen aufgefrischten Innenraum mit einem bis zu acht Zoll großen Touch-Bildschirm fürs Cockpit brachte. Zudem wurden die Assistenzsysteme optimiert und es kamen neue Motoren unter die Haube, die die Euro-6-Abgasnorm erfüllten.

Karosserie und Varianten: Der Kompaktvan ist ein aufgepumpter Focus – mehr Innenraum und höhere Sitzposition als beim Kompakten, mit dem der C-Max technisch eng verwandt ist. Es gibt ihn auch in einer Langversion: Die heißt Grand C-Max, hat Schiebetüren hinten und bietet bis zu sieben Personen Platz. In kleiner Stückzahl gab es den Van mit Beinamen «Energi» auch als Plug-in-Hybrid zu kaufen, es war das erste Modell mit dieser Art der Motorisierung bei Ford. 2018 kam die Variante «Sport» heraus, die dynamischer im Look daherkam.

Abmessungen (laut ADAC): C-Max: 4,38 m x 1,83 m x 1,61 m bis 1,63 m (L x B x H), Kofferraumvolumen: 471 l bis 1.723 l; Grand C-Max: 4,52 m x 1,83 m x 1,64 m bis 1,68 m (L x B x H), Kofferraumvolumen: 600 l bis 1.867 l

Stärken: Fahrwerkseitig erntet der C-Max, ob kurz oder lang, laut «Auto Bild TÜV-Report 2026» bei der HU in allen Jahrgängen Lob, vor allem aufgrund stabiler Federn und Dämpfer sowie der überzeugenden Lenkgelenke und Lenkanlagen. Rost am Fahrwerk kommt fast gar nicht vor. Bei den Bremsen sind vor allem die Bremsleitungen top.

Schwächen: Kritikpunkt am Fahrwerk sind die Achsaufhängungen, die überdurchschnittlich oft hohe Beanstandungsquoten einfahren und nur bei der dritten und vierten HU besser abschneiden. Über alle Baujahre gibt es immer wieder etwas an vorderer und hinterer Beleuchtung zu meckern. Verstelltes Abblendlicht ist eher ein Thema jüngerer C-Max, im Fahrzeugalter von 10 bis 13 Jahren treten öfter marode Bremsschläuche auf. Ölverlust ist mitunter auffällig, bei älteren Modellen gibt es verstärkte Mängel an den Abgasanlagen. Die Abgasuntersuchung (AU) verfehlen Modelle aller Jahrgänge immer wieder.

Pannenverhalten: In der ADAC-Pannenstatistik ist alles dabei – von «sehr zuverlässig» bis «unzuverlässig». Mehr in der Kritik stehen Fahrzeuge mit Erstzulassung in den Jahren 2010 bis 2015, danach wird es besser. Die jüngsten C-Max von 2019 beurteilt der Club als «zuverlässig». Als Pannenschwerpunkte nennt der ADAC: Starterbatterien (2010 bis 2019) und Einspritzdüsen (2010 und 2011). Auch Anlasser, Generatoren und allgemein der Motor geben Anlass zu Panneneinsätzen bei Autos bis 2013. Hinzu kommt der Zahnriemen (2016 und 2017) sowie als Manko bei jüngeren Modellen von 2018 die Bremssättel und die hinteren Radbremszylinder.

Motoren: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Frontantrieb): 63 kW/85 PS bis 134 kW/182 PS; Diesel (Vierzylinder, Frontantrieb): 70 kW/95 PS bis 125 kW/170 PS; C-Max Energi (Plug-in-Hybrid mit Otto- und E-Motor; Systemleistung): 145 kW/198 PS

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

Ford C-Max 2.0 TDCi EU6 Sport Start/Stopp (6/2018); 110 kW/150 PS (Vierzylinder); 134.000 Kilometer; 10.588 Euro

Ford C-Max 1.0 Ecoboost Ambiente Start/Stopp (6/2015); 74 kW/100 PS (Dreizylinder); 145.000 Kilometer; 4.736 Euro

Ford Grand C-Max 1.5 Ecoboost EU6 Titanium Start/Stopp (6/2017); 134 kW/182 PS (Vierzylinder); 123.000 Kilometer; 11.479 Euro