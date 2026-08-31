Venus Williams hat auch mit 46 Jahren noch nicht genug vom Profitennis. Bei den US Open ist sie mit einer Wildcard dabei - und scheidet früh aus. Der bislang letzte Erfolg liegt lange zurück.

New York (dpa) – Altmeisterin Venus Williams hat auch bei den US Open ihre lange Niederlagenserie nicht beenden können. Die 46-Jährige verlor in der ersten Runde das amerikanische Duell mit Sofia Kenin 2:6, 6:7 (6:8) und wartet nun schon 15 Spiele auf einen Sieg. Dieser gelang ihr zuletzt im Juli 2025.

Die Partie startete nach der Fünf-Satz-Niederlage von Novak Djokovic zuvor erst um 13 Minuten nach Mitternacht im Arthur Ashe Stadion. Dem übertragenden US-Sender ESPN zufolge hat in der Geschichte des Grand-Slam-Turniers in New York kein Spiel später begonnen.

Doppel-Start mit Schwester Serena geplant

Die Tribünen des größten Tennisstadions der Welt waren angesichts der Zeit nur noch spärlich besetzt. Wenn Williams ihre alte Extraklasse aufblitzen ließ, sorgten die verbliebenen Fans jedoch für große Stimmung. Im zweiten Durchgang ließ die zweimalige US-Open-Siegerin jedoch insgesamt sieben Satzbälle ungenutzt.

Für Williams war es die 26. US-Open-Teilnahme im Einzel – damit hält sie mit großem Vorsprung den Rekord vor ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Serena und Martina Navratilova, die jeweils 21-mal dabei waren. Die Williams-Schwestern wollen bei diesen US Open auch noch gemeinsam im Doppel an den Start gehen.