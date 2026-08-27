Aus aktuellem Anlass: Bundespolizei Trier warnt vor Gefahren im Bahnbereich

Die Bundespolizei Trier nimmt dies zum Anlass, nochmals auf die Gefahren und richtiges Verhalten an Bahnanlagen hinzuweisen.



So kam es in letzter Zeit häufiger vor, dass Jugendliche Gegenstände (Schulranzen, Rucksäcke, Turnbeutel) von Mitschülern "aus Spaß" in den Gleisbereich geworfen haben. Um diese wiederzuerlangen, musste der Gleisbereich von den Besitzern betreten werden, was schnell zu lebensbedrohlichen Situationen führen kann.



So geschehen am Montag (24.8.2026), als eine Schülerin nur knapp vor dem einfahrenden Zug (der Lokführer musste einen Achtungspfiff abgeben) den Gleisbereich mit ihrem Rucksack wieder verlassen konnte.



Oberster Grundsatz ist und bleibt: Bahnanlagen sind keine Orte für Abenteuer, Spiel und Spaß. Es ist verboten sie zu betreten oder zu überqueren!



Unsere dringende Bitte - auch an Eltern, Sorgeberechtigte, Lehr- und Erziehungspersonal:

Sensibilisieren Sie sich und andere und denken Sie an die möglichen Gefahren an Bahnanlagen. Wichtige Hinweise hierzu sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de nachzulesen.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

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