Spiesen-Elversberg (dpa) – Fußball-Außenverteidiger Lasse Günther wechselt von Bundesligist FC Augsburg zu Zweitligist SV Elversberg. Der 22-Jährige hat bei den Saarländern einen Vertrag bis zum Sommer 2028 unterschrieben, wie der Verein mitteilte.

«Lasse hat trotz seines jungen Alters bereits eine Menge Erfahrung gesammelt. Er bringt viel Tempo mit, ist mutig und hat die Fähigkeit, sich immer wieder aktiv ins Offensivspiel einzuschalten», sagte Sportvorstand Ole Book.

Günther wurde unter anderem beim FC Augsburg und beim FC Bayern München ausgebildet. Der Profi hat seinen Wechselwunsch explizit an den Verein herangetragen. «In Elversberg sehe ich ein Umfeld, in dem ich mich sportlich und persönlich weiterentwickeln kann», sagte der Linksverteidiger. Elversberg hat den Aufstieg in die Bundesliga nur knapp in der Relegation gegen Heidenheim verpasst.