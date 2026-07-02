Ihre Wimpern könnten voller und länger sein? Wimpernseren wollen dabei helfen. Enthalten die Kosmetika aber sogenannte Prostaglandine, ist Vorsicht geboten. Warum ein Augenarzt davor warnt.

Mainz (dpa/tmn) – Augenaufschlag mit «Wow!»-Effekt gewünscht? Dafür hat die Kosmetikindustrie einige Produkte zu bieten. Wimpernseren zum Beispiel. Man trägt sie meist einmal täglich auf den Wimpernkranz auf – und soll nach einigen Wochen mit dunkleren, längeren und vollen Wimpern gesegnet sein.

Die Produkte setzen auf unterschiedliche Inhaltsstoffe. Besonders wirksam sind Seren, die sogenannte Prostaglandine enthalten, wie der Augenarzt Prof. Norbert Pfeiffer sagt. Er ist Mitglied im Vorstand der Stiftung Auge.

Diese hormonähnlichen Botenstoffe regen nicht nur das Haarwachstum an, sondern sorgen auch dafür, dass sich der Farbstoff Melanin verstärkt in den Wimpern einlagert. Kurz: Sie werden dunkler, dichter und länger.

Augentropfen mit Prostaglandinen werden übrigens seit den 1990er-Jahren genutzt, um Glaukom-Erkrankungen zu behandeln. Mit der Zeit fiel auf, dass die Medikamente auch das Wachstum der Wimpern ankurbeln. So entwickelte die Kosmetikindustrie Seren, die genau darauf setzen.

Verfärbte Iris, graue Augenringe – das kann passieren

Wer sie benutzt, kann sich aber – wie bei Augentropfen gegen Glaukom auch – unerwünschte Nebenwirkungen einkaufen. «Man muss also wissen, worauf man sich einlässt, wenn man solche Wimpernseren verwendet», sagt Norbert Pfeiffer.

Denn das Serum bleibt meist nicht nur auf dem Wimpernkranz, sondern findet den Weg ins Auge und auf die Haut, die es umgibt. Mögliche Folgen sind dann:

Die Haut unter den Augen kann mit der Zeit mehr Melanin einlagern. Dadurch kann es Pfeiffer zufolge zu dunklen Augenringen kommen.

Auch die Farbe der Iris kann sich mit der Zeit verändern, sie wird dann dunkler und oft bräunlicher. «Das ist nicht umkehrbar, auch wenn man das Produkt nicht mehr nutzt», so der Augenarzt.

Gelangt das Produkt ins Auge, kann es dort zu Reizungen und Rötungen kommen.

Mit der Zeit kann sich auch das Fettgewebe rund um die Augen verändern. «Dann sinken die Augen etwas zurück», sagt Norbert Pfeiffer. Das kann einen älter aussehen lassen.

Dazu kommt: Nicht immer entspricht das Wimpern-Ergebnis den eigenen Erwartungen. «Die Wimpern ändern beim Wachsen manchmal die Richtung und können lockig werden», sagt der Facharzt.

Prostaglandine enthalten? So erkennt man es

Wer diese Nebenwirkungen nicht riskieren will, verzichtet besser auf Wimpernseren mit Prostaglandinen. Pfeiffer rät Schwangeren und Stillenden sicherheitshalber generell davon ab, solche Produkte zu verwenden.

Ob Prostaglandine in einem Serum enthalten sind, ist allerdings nicht immer leicht zu erkennen. Pfeiffer rät, beim Blick auf die Inhaltsstoffliste nach dem Wortbestandteil «Prost-» zu suchen – das kann den entscheidenden Hinweis liefern. Übrigens: In einigen Ländern, Kanada zum Beispiel, sind Wimpernseren mit Prostaglandinen mittlerweile sogar verboten.

Welche Alternativen gibt es?

Produkte mit Erdnuss- oder Rizinusöl wirken zwar nicht so stark wie Seren mit Prostaglandinen. Doch auch sie können das Haarwachstum anregen, so Norbert Pfeiffer. Und sie bringen weniger Nebenwirkungen mit sich, reizen zum Beispiel das Auge nicht. Allerdings kann das Öl ins Auge hereinkriechen, sodass man vorübergehend etwas verschwommen sieht.

Es gibt auch Wimpernseren, die auf verschiedene Vitamine und Koffein setzen. Bei ihnen fehlen dem Augenarzt zufolge oft gute Belege für die Wirksamkeit. «Sie können den Wimpern aber mehr Glanz geben.»