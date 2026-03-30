Zeitumstellung, kurze Nächte, Veranlagung: Es gibt viele Gründe für dunkle Schatten unter den Augen. Doch wie kaschiert man sie möglichst effektiv?

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Müde? Wer das vielleicht ist, aber möglichst nicht so aussehen mag, kann Augenringe mit den passenden Schminkutensilien kaschieren. Sind die etwa bläulich-violett, eignet sich dafür am besten gelblicher bis orangefarbener Concealer.

Bei eher grauen Augenschatten arbeitet man laut Ricarda Zill, Make-up-Expertin beim Industrieverband Körperpflege und Waschmittel (IKW), hingegen am besten mit Apricot- oder Rosétönen bis hin zu Rot. Dabei gilt: Je dunkler die Basis ist, desto mehr Rotpigment wird zum Abdecken benötigt.

Richtig schichten

Doch nicht immer müssen es stark deckende Abdeckstifte sein, um die Augenringe gut zu überdecken. Ganz im Gegenteil. «Der Trick liegt im Layern leichterer Formulierungen», so Zill. Bei leichten Schatten genügt ihr zufolge ein feuchtigkeitsspendender Concealer, der etwa eine Nuance heller als der Hautton ist. «Bei stärkeren Verfärbungen wird zunächst ein Color Corrector eingesetzt, gefolgt von einem Concealer mit mittlerer Deckkraft.»

Beim Auftragen arbeitet man sich dann übrigens vom inneren Augenwinkel aus entlang der Schatten vor – und klopft die Produkte am besten sanft in die Haut ein. Zum Fixieren kann man Puder verwenden, allerdings nur in sehr sparsamen Mengen. «Zu dick aufgetragener Concealer sowie übermäßiges Abpudern führt häufig dazu, dass sich das Produkt in feinen Linien absetzt», so Zill. Als Alternative zum Abpudern könne man ein feuchtigkeitsspendendes Fixierspray verwenden.

Klopfen statt cremen

Und was kann man noch für einen wacher wirkenden Blick tun? Helle, leicht schimmernde Nuancen im inneren Augenwinkel öffnen Zill zufolge optisch das Auge. «Auch ein dezenter Akzent unter der Augenbraue verstärkt diesen Effekt», so die Make-up-Expertin. «Ein heller Kajal auf der Wasserlinie kann den Blick zusätzlich weiten.»

Wichtig: die richtige Pflege: «Eine gut vorbereitete, durchfeuchtete Augenpartie ist entscheidend, damit sich dekorative Kosmetik gleichmäßig auftragen lässt und natürlich wirkt», so die Make-up-Expertin. «Feuchtigkeitsspendende Augenpflege mit Wirkstoffen wie Hyaluronsäure, Niacinamid oder Koffein sorgt dafür, dass die Haut glatter erscheint und Schatten optisch gemildert werden.»

Tipp: Cremen Sie die Augenpflege nicht ganz klassisch ein, sondern klopfen Sie sie besser sanft mit den Fingerkuppen von innen nach außen in die Haut. Das strapaziert die Haut rund um die Augen am wenigsten und regt die Durchblutung dieser Gesichtszone an, so das Portal «Haut.de».