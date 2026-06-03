Der Mount Blue Sky Scenic Byway in den Rocky Mountains führt in rekordverdächtige Höhen. Nach einer Saison Pause können Urlauber die Straße in Colorado wieder befahren. Was sie dazu wissen müssen.

Denver (dpa/tmn) – In den Rocky Mountains ist eine berühmte Panoramastraße wieder geöffnet. Der Mount Blue Sky Scenic Byway ist laut dem Colorado Tourism Office die höchstgelegene asphaltierte Straße Nordamerikas.

Sie zieht sich von der Bergstadt Idaho Springs unweit von Denver über 45 Kilometer und 2.100 Höhenmeter hinauf bis zum namensgebenden Mount Blue Sky – der Parkplatz am Ende und zugleich höchster Punkt der Straße liegt auf 4.307 Meter und damit nur knapp unter dem Berggipfel (4.348 Meter).

Die Straße, die abhängig von der Wetterlage in der Regel zwischen Ende Mai und Anfang September befahrbar ist, war im Sommer 2025 wegen notwendigen Reparaturarbeiten gesperrt geblieben. Auf der Fahrt bieten sich Fernsichten nach Denver und auf die Gipfel der Rockies, auch Pfeifhasen, Murmeltiere, Bergziegen und Dickhornschafe erspäht man mit etwas Glück.

Reservierung nötig – wo es sie gibt

Wer die Straße befahren will, muss vorher reservieren – das geht auf der Regierungswebsite recreation.gov. Dort gibt man «Mount Blue Sky Scenic Byway» in die Suchmaske ein und kann dann Datum und Zeitfenster auswählen.

Laut dem Tourismusbüro werden drei Viertel der Tickets immer 30 Tage vor dem jeweiligen Termin freigegeben, das restliche Viertel dann zwei Tage vorher. Für ein Auto kostet das Ticket inklusive Reservierungsgebühr 22 US-Dollar (ca. 19 Euro), für Motorräder 17 Dollar (ca. 15 Euro). Radfahrer zahlen nichts.