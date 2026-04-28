Adieu, Kult-Motor
Audi feiert 50 Jahre Fünfzylinder mit Power-Edition des RS3
Audi RS3 Limousine (l) und Audi RS3 Sportback
Als Competition Limited bringt Audi eine Sonderedition von 750 Exemplaren der RS3 Limousine (l) und des RS3 Sportback auf den Markt.
Audi AG. DPA

Einer wie keiner: Seit 1976 bringt Audi Petrolheads mit einem Fünfzylinder in Wallung. Das feiern die Bayern mit einer besonderen Version des RS3. Doch die PS-Party wird bald aus Brüssel gestört.

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Ingolstadt (dpa/tmn) – Er hat Rallye-Legenden befeuert, brave Limousinen beflügelt und Kompakte zu Sportwagen gemacht. Seit 50 Jahren baut Audi seinen legendären Fünfzylinder – und feiert das nun mit einer aufwendigen Sonderedition für den RS3. So bauen die Bayern 750 Mal einen Competition Limited und verkaufen ihn für 108.365 Euro als Sportback oder für 110.005 als Limousine, teilt der Hersteller mit.

Dafür gibt es neben dem mittlerweile auf 294 kW/400 PS erstarkten 2,5-Liter-Motor, der sich durch eine besonders leidenschaftliche Abgasanlage Gehör verschafft, ein bisschen mehr Zierrat für Karosserie und Kabine. Ein neues Gewinde-Fahrwerk soll dabei die Kraft des Motors besser auf die Straße bringen, teilt Audi weiter mit. Das kann nicht schaden. Schließlich beschleunigt der Competition Limited mit bis zu 500 Nm in 3,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht maximal 290 km/h.

Der Competition Limited ist aber bei aller Geburtstagslaune nicht nur ein Grund zum Jubeln, sondern wird viele Fans auch melancholisch stimmen. Denn er markiert den wohl letzten Einsatz des Fünfzylinders. Nächstes Jahr wird der Jubiläumsmotor wegen neuer EU-Schadstoffnormen aus Brüssel zumindest in Europa nicht mehr angeboten.

© dpa-infocom, dpa:260427-930-1017/1

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