Die Ergebnisse in Cleveland sprechen für Eva Lys. Die Hamburger Tennisspielerin gewinnt ihr Achtelfinale, zieht dann aber aus Sorge vor körperlichen Problemen zurück. Am Sonntag starten die US Open.

New York/Cleveland (dpa) – Tennisspielerin Eva Lys verzichtet wenige Tage vor dem Auftakt der Einzel-Wettbewerbe bei den US Open aus gesundheitlichen Gründen auf ihre Halbfinal-Chance in Cleveland. Die 23-Jährige gewann zwar mit 6:4, 6:3 gegen die Russin Polina Kudermetowa auch ihr zweites Match bei dem Vorbereitungsturnier in Ohio, zog aber vor dem Viertelfinale zurück.

«Im Moment muss ich auf meinen Körper hören – und manchmal verhindert eine kleine Pause, dass ich eine längere brauche», schrieb die Hamburgerin bei Instagram. Lys hat eine rheumatische Autoimmunerkrankung, die sie manchmal zu einer Auszeit zwingt und wegen der sie beispielsweise im Juli für ihr Heimturnier in Hamburg abgesagt hatte.

Am Sonntag starten die Einzel

«Auf nach New York City, um mich zu erholen und für die US Open bereit zu sein», ergänzte Lys nun. Die Australian-Open-Achtelfinalistin steht wie Tatjana Maria und Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund in New York direkt im Hauptfeld. Die Einzel-Wettbewerbe des letzten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison starten am Sonntag.

Bei den Herren war Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev in der US-Open-Vorbereitung an seine körperlichen Grenzen gestoßen und hatte beim Cincinnati-Halbfinale gegen den spanischen Topstar Carlos Alcaraz ein bedenkliches Bild abgegeben. Im vorgezogenen und reformierten Mixed-Wettbewerb der US Open trat er dennoch an der Seite der Schweizerin Belinda Bencic an, schied aber am Dienstag in Runde eins aus.