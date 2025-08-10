Arminia Bielefeld hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga erfolgreich verteidigt. Der Sieg beim Absteiger Holstein Kiel letztlich verdient. Die Kieler wachten erst zur zweiten Hälfte auf.

Kiel (dpa) – Arminia Bielefeld ist ein Traumstart in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga gelungen und hat die Führung in der Tabelle erfolgreich verteidigt. Das 2:0 (2:0) bei Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel war der zweite Sieg des Aufsteigers im zweiten Punktspiel nach dem Erfolg zum Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf. Die Kieler haben mit zwei Niederlagen den Saisonbeginn komplett verpatzt.

Noah Joel Sarenren Bazee (22. Minute) und Tim Handwerker (45.) per Freistoß legten noch vor der Pause die Grundlage zum verdienten Erfolg des DFB-Pokal-Finalisten.

In der ersten Hälfte enttäuschten die Kieler vor 15.034 Zuschauern im ausverkauften Holstein-Stadion. Die deutliche Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt brachte letztlich nichts. Auch die Überzahl nach der Gelb-Roten Karte für Arminias Torwart Jonas Kersken (70.) ließen sie ungenutzt.

Arminia in Halbzeit eins klar besser

Die Bielefelder zeigten in der ersten Hälfte wesentlich mehr Zug zum Tor. Die Kieler probierten es vergeblich mit langen Bällen. Dennoch hatten die Gastgeber die erste Chance. Kapitän Steven Skrzybski (19.) traf mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze nur den Pfosten. Drei Minuten später belohnten sich die Gäste mit der Führung durch Sarenren Bazee.

Nach dem Rückstand fiel den Kieler noch weniger ein. Die Ostwestfalen kontrollierten das Spiel. Das Freistoß-Tor durch Handwerker kurz vor der Pause zum 2:0 war Ausdruck des Leistungsunterschieds.

Holstein-Trainer Macel Rapp wechselte zur zweiten Halbzeit gleich drei neue Spieler ein. Vor allem Phil Harres und Jonas Therkelsen belebten die Partie. Die Kieler hatten mehrere klare Chancen. Ein Tor wollte ihnen nicht gelingen.