Berlin (dpa) – Bielefelds Erfolgstrainer Mitch Kniat hat von Anfeindungen als Arminia-Coach berichtet. «Ich habe ganz, ganz viele Hass-Kommentare bekommen. Manche Leute haben mir privat eklige Sachen ins Gesicht gesagt oder geschrieben», sagte Kniat der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf frühere, nicht so erfolgreiche Zeiten.

Der 39-Jährige ergänzte: «Im Endeffekt hat mich das angestachelt. Ich glaube, wenn man in dem Job tätig ist, dann muss man – ich will nicht sagen, sich dran gewöhnen – aber damit rechnen, dass so etwas mal passieren kann. Das erdet einen. Auch in guten Phasen wie jetzt darf man nicht durchdrehen. Und genauso darf man die negativen Sachen nicht so nah an sich rankommen lassen.»

Kniat ist mit der Arminia in die 2. Bundesliga aufgestiegen und hat erstmals in der Vereinsgeschichte das DFB-Pokalfinale erreicht. Am Samstag treffen die Ostwestfalen im Berliner Olympiastadion auf den VfB Stuttgart (20.00 Uhr/ZDF und Sky). Kniat ist seit Sommer 2023 Arminia-Coach und steckte in seiner ersten Saison mit dem Traditionsclub lange im Abstiegskampf der 3. Liga.