Wer sagt, denn, dass man nicht reisen kann?

Unsere Buchempfehlungen für Sie!

England nach dem zweiten Weltkrieg – es ist das Jahr 1946 und der junge Robert, gerade mit der Schule fertig, sieht seine Zukunft – wie alle Männer des Dorfes im Norden Englands- in dem dortigen Bergwerk, er wird wohl auch bald in den dunklen Schacht hinunter fahren. Dabei ist ihm Enge ein Graus. Er liebt Natur und die Bewegung, er sehnt sich nach der Weite des Meeres. Daher beschließt er, sich zum Ort seiner Sehnsucht, der offenen See, aufzumachen. Er zieht los, nur das Notwendigste in seinem Rucksack verstaut. Fast am Ziel angekommen, findet er zufällig ein kleines Cottage, das sich auf einer wuchernden Wiese versteckt. Dieses Cottage gehört einer älteren Damen, und die ist eine Erscheinung : groß, laut und des öfteren mit einem Glas Gin in der Hand. Sie lädt ihn auf eine Tasse Tee ein und aus dem Nachmittag wird ein längerer Aufenthalt, Eine Frau wie Dulcie hat er noch nie getroffen: unverheiratet, alleinlebend, unkonventionell, mit sehr klaren und für ihn unerhörten Ansichten zu Ehe, Familie und Religion. In den Gesprächen mit ihr wandelt sich sein von den Eltern geprägter Blick auf das Leben und sie bringt ihm drei wesentliche Dinge bei: die Liebe zu guter Literatur, zu gutem Essen und zu gutem Alkohol. Meyers beschreibt die Natur durch die er den jungen Robert wandern lässt auf eine so ganz wunderbar poetische Weise mit sehr schönen Bildern und Metaphern, so dass man sich beim Lesen ganz darin verliert.

DuMont, 20,00 € ISBN 9783446268388

Eine gelungene Rede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele – in flachen Schuhen, in einem Kleid der Mutter, am Rücken mit Mottenlöchern, kaschiert mit einem schwarzen Samtjäckchen – donnernder Applaus. Auf der Toilette, die sie dann erleichtert aufsucht, hört sie, wie zwei Frauen sich unterhalten.„Die Heidenreich“, sagte die eine. „G'scheit ist sie ja schon.“ – „Ja“, sagte die andere, „aber fesch ist sie nicht.“ Woraufhin Sie schlagfertig kontert: „Aber fesch sind doch Sie“…Sehr viel Autobiografisches erfährt man in diesem Erzählband, oft augenzwinkernd und humorvoll, aber auch tragisch und melancholisch – immer mit einem besonderen Blick auf die Kleidung, die sie geliebt und getragen hat.

Hanser 22,00 € ISBN 9783446268388

Erzählungen, die es mit dem Niveau seines Weltbestsellers „Der Vorleser“ aufnehmen: was ist Recht oder Unrecht, wer entscheidet über Schuld oder Unschuld, liegt es im Auge des jeweiligen Betrachters oder gibt es eine Moral, die für alle gilt? Der ehemalige Richter beschäftigt sich mit moralischen und ethischen Fragen des menschlichen Handelns, die schwerlich mit geltender Rechtsprechung zu beurteilen sind. Auch haben die einzelnen Erzählungen eine ganz besondere Geschichte, das sind keine alltäglichen Lebenserfahrungen. Oft haben die Geschichten eine ganz dramatische Wendung, und irgendein Ereignis zwingt die Menschen, sich mit der Vergangenheit zu konfrontieren, mit den Verfehlungen und Versäumnissen, die sich auf Ihrem Lebenskonto angesammelt haben – schuldlos oder schuldhaft. In keiner der neun Geschichten lässt sich das Eine von dem Anderen klar trennen. Die Figuren der Erzählungen möchten dabei manchmal auch das Rad der Zeit zurückdrehen, an einem Wendepunkt im Leben innehalten um einen anderen Weg einzuschlagen oder aber auch, einen schönen Moment im Leben intensiver auszukosten. Feinsinnig uns klug erzählt hat mich dieses Buch in seinen Bann geschlagen, eine echte Bereicherung.

Diogenes 24,00 € ISBN 9783257071375

Eine herzerwärmende Geschichte aus dem kalten Norden Islands – Kalmann, Held mit einfachem Gemüt aber mit dem Herz am rechten Fleck, ist der selbsternannte Sheriff des kleinen Dorfes und der zweitbeste Gammelhai-Hersteller der Welt (Gammelhai ist tatsächlich eine isländische Spezialität – sie soll ihren ganz eigenen Geruch haben). Der zweitbeste deshalb, weil der Beste sein Großvater ist, von dem er das Handwerk gelernt hat und der ihm auch die anderen – aus seiner Sicht wichtigsten – Dinge des Lebens wie das Jagen und das Fischen beigebracht hat. Er führt ein einfaches, ruhiges Leben bis er eines Tages tatsächlich auf eine Blutlache im Schnee stößt, und ab da wird sein Leben so richtig durcheinandergewirbelt, denn nun kommt die echte Polizei ins Dorf und stellt Fragen…. Man schließt Kalmann unweigerlich in sein Herz: Er ist ehrlich, direkt, unverstellt und trotz (oder wegen) seiner Einschränkungen sehr lebensklug. und so ist “Kalmann" ein kluger, spannender, gut recherchierter und sehr witziger Roman über Island und dessen Bewohner von einem Autor, der sein Herz an die Insel verloren hat. Der Autor Joachim B. Schmidt lebt seit 2008 mit seiner Familie auf Island, er arbeitet als Journalist und Fremdenführer.

Diogenes 22,00 € ISBN 9783257071382

Nachdem sie auf wundersame Weise einen Flugzeugabsturz überlebt hat, muss sich die zweiundsiebzigjährige Texanerin Cloris Waldrip durch die unbarmherzige Wildnis der Bitterroot Mountains im Norden der USA schlagen – ausgerüstet mit einem einzelnen Stiefel, einer Bibel und ein paar Karamellbonbons, insgesamt keine guten Aussichten für die ehemalige Bibliothekarin, deren behütetes Leben bislang das Gegenteil einer Extremsituation war. Aber jemand scheint eine schützende Hand über Cloris zu halten. Ist sie doch nicht allein? Rye Curtis kauzige Figuren kämpfen sich in dieser ungewöhnlichen Abenteuergeschichte mit Lebensklugheit und Mut durch die Wildnis und sehen am Ende mit einem neuen Blick auf ihr altes Leben.

C.H.Beck 24,00 € ISBN 9783406755354

In einer nicht allzu fernen Zukunft sind fast alle Wildtiere, Fische und Vögel durch Klimaveränderung und Umweltverschmutzung ausgestorben. Die Ornithologin Franny beschließt, den letzten Küstenseeschwalben auf ihrem Weg zu folgen. Für ihre Expedition erkämpft sie sich mit einiger Überzeugungskraft den Platz auf einem der letzten Fischerboote an der Küste Grönlands, denn auch die Meere sind leergefischt und die Crew erhofft sich noch einmal einen großen Fang, denn wo Seeschwalben sind, sind auch Fische und so begeben sie sich auf die sehr gefahrvolle Reise um die halbe Welt. Warum Franny alles daran setzt, ihr Ziel zu erreichen, warum sie mit einem falschen Pass reist, Briefe schreibt die sie nie absendet und nachts von Alpträumen heimgesucht wird erfährt die exzentrische Crew um den raubeinigen Kapitän erst nach und nach, denn es geht nicht nur auf die beschwerliche Reise in die Antarktis, sondern auch auf eine Reise in die Vergangenheit von Franny. Atmosphärisch dicht erzählte Dystopie, was mich an diesem Buch besonders begeistert hat sind die Naturbeschreibungen: einerseits die Bedrohlichkeit und Wildheit des tosenden Meeres, andererseits die Stille der bedrohten Natur wenn sie zum Beispiel die Stille beschreibt, die der Abwesenheit von Vogelstimmen geschuldet ist.

S.Fischer 22,00€ ISBN 9783103974706

Ein idyllisches Bergdorf in Südtirol – doch die Zeiten sind hart. Von 1939 bis 1943 werden die Bewohner vor die Wahl gestellt: entweder nach Deutschland auszuwandern oder als Bürger zweiter Klasse in Italien zu bleiben. Familien werden auseinandergerissen. Freundschaften zerbrechen. Trina entscheidet sich für ihr Dorf, ihr Zuhause. Als die Faschisten ihr verbieten, als Lehrerin tätig zu sein, unterrichtet sie heimlich in Kellern und Scheunen. Und als ein Energiekonzern für einen Stausee Felder und Häuser überfluten will, leistet sie Widerstand – mit Leib und Seele. Marco Balzano erzählt eine Geschichte von Leid, Widerstand und Mut, ein Stück Zeitgeschichte ganz wunderbar erzählt.

Diogenes 22,00 € ISBN 9783257071214

