Digitale Angebote der Sparkasse Westerwald-Sieg

In Corona Zeiten ist Abstand halten das Wichtigste! Nutzen Sie deshalb unsere digitalen Angebote in der Vorweihnachtszeit.

Jetzt schon an Weihnachten denken! PS – die Lotterie der Sparkasse

Schon mit fünf Euro sind Sie dabei – vier Euro werden gespart, ein Euro ist Ihr Lotterieeinsatz. Bei den Monatsauslosungen können Sie jeweils Preise von über 900.000 Euro, sowie einen roten MINI One mit vielen Extras gewinnen. Schicke Autos und attraktive Geldbeträge winken bei der jährlichen Zusatzauslosung.

Mehr Infos unter ps-sparen.de

Let's play FIFA! eSport-Cup der Sparkasse Westerwald-Sieg am 29.11.2020

Wir wollen euch an der Playstation sehen!

Wir suchen 128 Teams, die in FIFA 21 um den Sparkassen eSport-Cup kämpfen. Jetzt wird gezockt – und zwar von zu Hause aus!

Sichere dir einen der begehrten Startplätze bei unserem 1. Sparkassen eSport-Cup und die Chance auf Gewinne im Gesamtwert von über 800 Euro!

Das Turnier wird in einem Twitch-Livestream kommentiert. Anmeldeschluss ist der 25.11.2020 – also schnapp dir schnell deinen FIFA-Buddy und meldet euch an.

Es gibt nur begrenzte Teilnehmerplätze. Die Teilnahme ist kostenlos.

Mehr Infos unter skwws.de/esport

Mobiles Bezahlen? Ganz normal.

Für alle, die gern passend zahlen.

Mit der Sparkasse können Sie jetzt blitzschnell mit Ihrem Handy bezahlen. Ohne Karten oder Bargeld dabei zu haben. Klingt aufregend – ist es aber nicht. Stattdessen ist es einfach, kontaktlos und sicher. Und natürlich ganz normal.

Mehr Infos unter sk-westerwald-sieg.de/apple-pay

Sparkasse Westerwald-Sieg – Auf allen Wegen erreichbar

Wo immer Sie gerade sind – wir sind mit Ihnen. Als Finanzpartner, begleiten wir Sie durchs Leben. Mit modernsten Services, die Ihnen das Leben leichter machen. Und mit kompetenter Beratung, die Sie weiterbringt.

Persönliche Betreuung vor Ort

Mobil auf ganzer Linie

Elektronisches Postfach

Kontowecker

Einfach Kwitt per Handy

Fotoüberweisung

Mehr Infos unter sk-westerwald-sieg.de/corona_fit_fuersonlinebanking

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit & einen guten Start ins Jahr 2021! Bleiben Sie gesund!

Sparkasse Westerwald-Sieg

Bismarckstraße 16

56470 Bad Marienberg

02661/620-0

www.skwws.de