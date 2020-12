Wo bekommen Sie denn Ihren Stoff her?

Sie suchen schönen Stoff und Nähzubehör? Oder brauchen eine neue Näh-, Stick-, Over- oder Coverlockmaschine? Sie möchten einen Nähkurs machen oder verschenken, oder online Stoff shoppen? Ihre Nähmaschine benötigt eine Reparatur oder einen Service? Dann nichts wie hin zu Einzig-n-Artig nach Hachenburg!

Unser Adventskalender für Sie!

Seit 2013 gibt's das Hachenburger Stoffgeschäft Einzig-n-Artig. Zunächst präsentierte man mehr als zwei Jahre in der Fußgängerzone Stoffe, Nähutensilien und Maschinen. Dann wurde das Ladenlokal zu klein und Sabrina Pinkert zog ein paar Meter weiter in größere Räumlichkeiten auf den Alten Markt. Hier gibt es mehr Platz für Stoffe, Zubehör, Maschinen, Kurse und alles, was das Nähherz höher schlagen lässt.

Im Advent öffnet die Stoff-Schatzkiste täglich ein Türchen des „virtuellen“ Adventskalenders und präsentiert dies auf der Homepage einzignartig.de , sowie bei Facebook und Instagram.

Wer es nicht nach Hachenburg schafft, kann 24/7 bequem von zu Hause aus in unserem Onlineshop www.einzignartig-shop.de einkaufen.

Das Team von Einzig-n-Artig freut sich auf den Besuch! In “Echt" und natürlich gerne in den Online-Regalen. Viel Spaß beim Stöbern!