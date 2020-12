Lassen Sie sich einladen zu einem schönen Modespaziergang in unserer GROSSen Modewelt. Genießen Sie die Vielfalt der starken Markenauswahl für Damen, Herren, Kinder und Wäscheartikel. Hier finden Sie das passende Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie natürlich gerne persönlich, kompetent und in entspannter Atmosphäre. Ihr Team vom Modehaus GROSS

Winterspaziergang in der GROSSen Modewelt!

Lassen Sie sich einladen zu einem schönen Modespaziergang in unserer GROSSen Modewelt.

Öffnungszeiten

Mo-Fr 9-19 Uhr

Sa 9-18 Uhr

Seit nunmehr 6 Jahren liegen die Geschicke des Modehaus GROSS in Hachenburg in den Händen von Elke und Volker Schürg und Ihrem Partner und Prokuristen Sascha Krumm.

Mit dem Fokus auf Mode und Qualität konnte man an die lange Geschichte von GROSS in Hachenburg anknüpfen und diese erfolgreich fortsetzen. Mode verbunden mit bestem Kundenservice und einer menschlich und fachlich guten Beratung, sowie einer GROSSen Auswahl an Mode und Textilien in allen Abteilungen für die ganze Familie, haben bei uns Tradition und Zukunft.

Tolle neue Marken wie Frank Walter, Marc O’ Polo Denim, Milano, Qui, Backenpulver Sponsor, Lisca und Skiny warten darauf von Ihnen entdeckt zu werden.

Unser Wunsch ist es, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und uns Ihr Vertrauen schenken. Wir garantieren Ihnen eine individuelle Beratung durch unser tolles Team. Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben zu ihren Kunden bereits seit langer Zeit ein ganz persönliches Verhältnis. Und so werden wir auch unsere Arbeit fortsetzen – wir bilden aus, fördern unsere Kolleginnen und Kollegen, damit Sie sich bei uns rundum wohlfühlen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Team vom Modehaus GROSS