Wie wäre es mit einem Citroën oder Peugeot unterm Weihnachtsbaum?

Begonnen hat die 36-jährige Geschichte des Autohauses Frensch im Jahr 1984 in der Tankstelle in Langenhahn. Kurz nach Firmengründung durch Siegfried Frensch übernahm dieser den Vertrieb der französischen Marke Citroën. Nach 2 Umzügen befindet sich seit 1995 das Autohaus im Industriegebiet von Langenhahn und bietet alle Leistungen rund um`s Auto an: Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen der PKW- und Nutzfahrzeugsparte, Wartungen, Reparaturen, Instandsetzung von Karosserieschäden, Scheibenreparaturen, und Fahrzeuglackierungen.

Seit 2009 bietet das Autohaus nun auch die zum PSA-Konzern gehörende Marke Peugeot, sowie auch deren Werkstattservice an. Beides wird in der Region gut angenommen.

Vor 5 Jahren haben die 3 Söhne von Siegfried Frensch: Johannes, Jochen und Julian die Leitung des Autohauses mit den 30 Mitarbeitern übernommen und führen es erfolgreich weiter.

Autohaus Frensch GmbH

Friedrich-Pfeiffer-Str. 1

56459 Langenhahn Telefon: 02663/97010

E-Mail: info@autohaus-frensch.de autohaus-frensch.de/citroen

autohaus-frensch.de/peugeot

Natürlich geht man auch im Autohaus Frensch mit der Zeit.

So ist eine Online-Terminvergabe ebenso möglich wie eine Online-Anfrage zu Neu- und Gebrauchtwagen. Während der Corona-Pandemie ist es für viele Kunden auch wichtig, dass die Fahrzeugübergabe vor und nach einem Werkstatttermin auch kontaktlos mittels eines Schlüsselsafes erfolgen kann.

Die neusten PSA- Modelle fahren mit Strom:

Die Plug-In Hybridfahrzeuge Citroen C5 Aircross und der Peugot 3008, sowie der 3008 HYBRID4 mit Allradantrieb, sind besonders vielseitig und auch für Langstrecken geeignet. Im Handumdrehen können Sie in den vollelektrischen Antrieb wechseln und Ihre Strecken in diesem Modus zurücklegen. Sie bieten dabei eine ideale Kombination aus innovativem Design, Umwelt-effizienz und Spitzentechnologien – ohne Kompromisse.

Reine Elektrofahrzeuge sind der Citroen Ë-C4 und der Ë-Spacetourer, sowie der Peugeot e-208 und e-2008. Diese Modelle schonen die Umwelt und sorgen mit ihrem zu 100 % elektrischen Antrieb für ein völlig neues Fahrgefühl.

Zum Jahresende bieten Citroen und Peugeot ihre Neuwagen in Verbindung mit attraktiven Leasingkondition an. Diese und einiges mehr finden Sie unter: www.autohaus-frensch.de

Vielleicht entdecken Sie im Autohaus Frensch ja das passende Weihnachtsgeschenk für sich oder Ihre Familie!

Wenn es etwas weniger sein darf, stellen wir Ihnen auch gerne Geschenkgutscheine für einen Werkstattaufenthalt aus.

Sprechen Sie uns an!

Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden.

Zum Jahresende Dank für Vertrauen und Treue.

Zum neuen Jahr Gesundheit, Glück, Erfolg und weitere gute Zusammenarbeit.

Dies alles wünscht Ihnen das gesamte Team vom Autohaus Frensch!