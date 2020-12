Weihnachten total anders! Dank Möbel Hüsch ganz anders feiern!

In diesem Jahr ist alles anders. Der Weihnachtsurlaub auf der Skipiste ist gestrichen, das Silvestermenü kochen wir uns lieber zu Hause, die Familie kommt nur teilweise zusammen und Verwandtschaftsbesuche in der gesamten Republik sind keine so gute Idee. Was also tun? Weihnachten total anders feiern!

Jetzt sind wir so viel zu Hause wie nie, was liegt also näher, als sich genau die berühmten „vier Wände“ so schön wie möglich zu machen? Investieren wir den Skiurlaub doch einfach in eine neue Sofagarnitur, oder schaffen uns jetzt endlich die neue Küche an, auf die wir schon so lange schielen. Bei Möbel Hüsch findet man dazu genau den richtigen Partner.

Das Unternehmen wird in der zweiten Generation erfolgreich von Michaela und Günter Geimer geführt. Anspruch des Möbel Hüsch Teams ist es, dem Kunden bestmöglichen Service von A-Z zu bieten. Dazu gehören eine fachgerechte Beratung im Hause, eine Vorort-Analyse der Räumlichkeiten, eine computerunterstütze 3D Planung, eine termingerechte und wunschorientierte Lieferzeit und eine Montage durch hauseigene Monteure der Möbel und Küchen vor Ort. Möbel Hüsch sorgt dafür, dass man sich um nichts kümmern muss. Zum Personalstamm gehören neben der Geschäftsleitung die Senioren Gertrud und Heinz Hüsch sowie Junior Christian, fünf Monteure für Küchen und Möbel, fünf Einrichtungsfachberater, drei Mitarbeiter für den Innendienst und drei Servicekräfte.

In der über 3500 m² großen Ausstellungsfläche finden Kunden eine Auswahl an Interieur, das begeistert. Für das „neue Zuhause“ findet man hier Wohnmöbel, Esszimmer, Schlafzimmer von bekannten Marken wie Musterring, Hülsta, Global Wohnen und Comfort Republic. Möbel Hüsch führt darüber hinaus viele weitere deutsche bekannte Hersteller. Im Küchenbereich können Kunden hochwertige Küchen von Global Küchen, Next 125 sowie Nobilia entdecken als auch einen großzügigen Showroom bei der Auswahl von Materialien, Elektrogeräten unter anderem von Miele, BORA und Zubehör.

ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Freitag 9:00 – 12:30 und 14:00 – 18:00 Uhr Donnerstag 9:00 – 12:30 und 14:00 – 19:00 Uhr Samstag 10:00 – 15:00 Uhr

Jetzt ist die perfekte Zeit, um sich die Zeit für eine Planung zu nehmen, schließlich ist die Küche der wichtigste Ort im eigenen Zuhause. Abgerundet wird der Hausrundgang durch eine Boutique Abteilung, wo man Teppiche, Lampen und Dekoration passend zu Ihren Wunschmöbeln ergänzen kann. Kurzentschlossene finden Schnäppchen in der Fundgrube. Und jetzt in der Vorweihnachtszeit gibt es zusätzlich zu den spannenden Angeboten im Möbelbereich auch noch die passenden Dekoartikel, um das neu gestaltete Zuhause weihnachtlich zu dekorieren. Damit wird Weihnachten total anders. Und das im positiven Sinn!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Möbelhaus Hüsch!

